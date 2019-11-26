Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filmlere taş çıkartacak senaryo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

AK Parti seçimden seçime görülmeye çalışan bir parti olmamıştır. Milletimiz ortaya koyduğumuz siyasetle, duruşumuzla, sözümüzle bizi kendisinden bir parça gördüğü için hep yanımızdadır. Halka tepeden bakanların devrini sona erdirdik.

"Partimizde sadece görev değişikliği olur"

Bölgemizdeki gelişmeler karşısında kararlı ve onurlu bir tavır sergiliyoruz. Bazı bedeller ödememiz kaçınılmazdır. Bize düşen görev milletimizin güvenine desteğine layık olacak işler yapmaktır. Bu yüzden büyük kongre sürecimize büyük önem veriyoruz.

Ülkemizin her bölümünde özellikle 81 vilayetin tamamında gönül bağı güçlü, kapasitesi kararlılığı yüksek teşkilat yapısıyla yolumuza devam edeceğiz. Partimizde sadece görev değişikliği olur.

TBMM'de "Ulan, bu kadına haddini bildirin" sözleri

Şizofrenik vakalar parlamentonun içinde de var. Bu vakaları parlamentodan temizlemek lazım. Temizleyemezsek TC'nin parlamentosuna yazık olur. Dokunulmazlık zırhı olmazsa bu adımları atabilirler mi? Gidecekleri yer bellidir o da akıl hastaneleridir. Hukuk devletinin içinde bunların hepsinin hesabı sorulmuştur. Beklerim ki bu hakareti yapan zat "tamam ben dokunulmazlığımdan vazgeçiyorum, gereken neyse yapılsın" desin. Yüreğin varsa! Bunların eskiden gelme alışkanlıkları var.

Kadına şiddet diyeceksin, karşı çıkacaksın. Her tarafta bağırıp bunun istismarını yapacaksın. TC parlamentosuna gelince Ulan da diyeceksin haddini bildirin de diyeceksin. Bunlar eski Türkiye'de kaldı. Bu CHP'nin 28 Şubat sürecindeki zihniyetinden bir adım öne geçemediğinin işaretidir. Milletimizin bu kafaya hak ettiği dersi vereceğine inanıyoruz.

REKLAM

Külliye'ye gelen CHP'li iddiası

Güya bir CHP'li filmlere taş çıkartacak senaryoyla gizlice bizimle görüşmüş. Burası milletin evidir, herkes gibi CHP'lilerin de gelme hakkı var. 15 Temmuz’un ardından Bay Kemal de gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde Muharrem İnce bizimle görüşmek için partimize gelmiş ve genel merkezimizde İnce ile görüşme yaptık. İBB Başkanı İmamoğlu da geldi, onu da kabul ettik. Seçim sonrası tüm başkanları yine Külliye’de kabul ettik. Hiçbir CHP'liye genel başkan olması telkininde bulunmadık. Çünkü Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olamaz. CHP'li yetkililerin bizi suçluyor olması trajikomiktir.

CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti. Yeniden ülkemizin gerçek gündemine dönmenin zamanı geldi. Bunları parti sözcüleri de kendileri de hepsinin tek mesleği var: yalan. Bu süreci yalan üzerine inşa etmeye çalışıyorlar. Artık milletin yakasından düşsünler. Milletimiz bu gerçeği gördüğü için CHP'yi belli bir oy oranının üzerine çıkarmıyor.

İstanbul ve Ankara

Kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini bozdu. Genel seçimlerin ardından 7 ay daha geçmeden kendilerini yerden yere atmaya başladılar. "Ankara'yı yönetemiyoruz, sudaki kirliliği gideremem" diyor. Neden? Devletten alman gereken parayı alıyor musun? Parayı yönetme kabliyetin varsa o zaman bu adımı atarsın. Kredi bulmak senin için. Aynı şey İstanbul için geçerli. Biz de bu mesleği icra ettik. Gerek Ankara'da gerek İstanbul'da görevlendirdiğimiz bu konuda başarılı arkadaşlarım da var. CHP yönetiminden 2.5 milyar dolarla İstanbul'u devraldım. Süreci aynı şekilde susuz İstanbul'u suya kavuşturduk, çöp dağlarını ortadan kaldırdık.

REKLAM

Durum iyi gözükmüyor. İstanbul'da 3 ay gibi bir süre sonra İstanbul susuzluğa doğru yürüyor. Benzer şey Ankara için geçerli. Yapacaksın arkadaş bu sorunu çözeceksin. Meclis size gerekli desteği verir.

Bunca yıldır siyaset yaptım. En çok hayıflandığım konulardan biri şöyle dişime göre bir anamuhalefet bulamayışım. Bakalım yarın hangi senaryoyla karşımıza çıkacaklar.

Ekonomide toparlanma süreci

Ekonomideki toparlanma süreci hızla sürüyor ama battık bittik gibi ifadeler kullanıyorlar. Borsa 107 bini geçti. OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönde revize etmiştir. Tüketici güven endeksi artıyor.

Tarım Kredi Kooperatifimiz Türkiye genelinde 500 noktada kendi satış mağazalarını açacak. Bu sayıyı da artırmaya devam edeceğiz.

Türk milletime sesleniyorum, doları bırakalım Türk Lirasına dönelim.

Arifiye'deki tank palet fabrikası

Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamıştır, 25 yıllığına Katar-Türk sermayesinin ortaklığıyla kurulan BMC'ye tahsis edilmiştir.

Durmadan yalan, biz işimize bakacağız. İstediği kadar yalan söylesin.

Yerli ve milli füze Bozdoğan

F35 konusunda ülkemize yapılan haksızlığı biliyorsunuz. Birkaç yıla kadar kendi Milli Muharip Savaş uçağımızı yapacağız.

Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız füzelerin yerli muadilleri için gün sayıyoruz. Bozdoğan füzesi güdümlü atışlarda tam isabet sağladı. Bozdoğan füzesi uçaktan test atışlarının da test atışlarının tamamlanmasının ardından 2020 yılında TSK'nın envanterine girecek. Savaş uçaklarımıza da monte edilecek.

REKLAM

Atmaca füzesi TCG Kınalı füzesinden başarıyla fırlatıldı. Bu füzemiz gelecek yıl envantere giriyor. Ülkemizi yeni gelişmelere hazırlıyoruz.

Önümüze çıkan engeller bizi yavaşlatmıyor. Tam tersine azim veriyor. Biz bu gündemlerle meşgulken kendi entrikaları içinde boğulanlara da yolunuz açık olsun diyoruz.