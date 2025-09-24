Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' vurgusu: İklim değişikliğinde kritik rolde

Büşra Soyal
Büşra Soyal
21:4224/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılarak açıklamalarda bulundu. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kilit sektörleri dönüştürmeye devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sıfır Atık hareketinin iklim değişikliği ile mücadelemizde kritik rol oynadığını vurgulamak isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İklim politikalarımızı Enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere 7 sütun üzerine inşa ettik. İkinci, ulusal katkı beyanımızı da tüm sektörleri ve tüm sera gazlarını kapsayacak şekilde belirledik. Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji payını ve enerji verimliliğini artırırken sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırıyoruz. Bu yıl itibariyle toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık.

2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimizin için sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz.

Yenilenebilir enerji payımız artıyor. Sıfır atık hareketi kritik rolde.

Ayrıntılar geliyor...

