Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay'ın 83 yaşındaki annesi Şaziye Oktay, İstanbul'daki evinde dün hayatını kaybetmişti. Annesinin vefat haberini Yozgat'ın Çekerek ilçesinde alan Oktay, öğleden sonraki programlarını iptal ederek İstanbul'a gelmişti.
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay'ın annesinin cenazesi evine getirilerek helallik alındı. Fuat Oktay, taziyeleri kabul etti.
Oktay taziyeleri kabul etti
Şu sıralarda da Şaziye Oktay için Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Şaziye Oktay'ın cenazesi cami avlusuna getirilirken, aile yakınları taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazı dolayısıyla Eyüp Sultan Camii çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görülürken, Oktay'ın cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.