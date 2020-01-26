Oktay, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla AFAD'a geldi. Burada Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile Müdahale Merkezi'ni ziyaret eden Oktay, daha sonra Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) uygulanabilmesi için oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde tüm çalışma gruplarından bildi aldı.

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Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Oktay, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulunarak, hayatını kaybedenler için Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde tüm çalışma gruplarından bildi aldı.

AFAD'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile deprem bölgesini ziyaret ettiklerini hatırlatan Oktay, deprem sonrası ilk andan itibaren TAMP çerçevesinde çalışmaların ivedilikle uygulandığını belirtti.

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Oktay, bu kapsamda AFAD bünyesindeki çalışma gruplarına teşekkür ederek, "Çalışma grupları olarak verdiğiniz hizmetlerin, çalışmalarınızın, gayretlerinizin sahaya nasıl yansıdığını dün birebir görerek, yaşayarak, hissederek geldik. Ben Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız adına da size yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'ı ziyaret etti.

Birçok alanda çalışmalar başarıyla yürütüldü

Deprem sonrasında askeri ve sivil tüm kurumların deprem sonrasında her türlü konuda faaliyetler yürüttüğüne işaret eden Oktay, arama-kurtarmanın yanı sıra lojistik, beslenme, barınma, ulaşım, ikincil afetlere yönelik tedbirler gibi birçok alanda çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi. Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda Oktay, çalışma gruplarından brifing aldı.

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OYNAT 02:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya provokatörlerine: Beter, berbat, ahlaksızca... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar ile ilgili Erdoğan, 'Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar...' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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