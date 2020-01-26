Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sahada çok profesyonel bir çalışma var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Gayretlerimizin sahaya nasıl yansıdığını görerek geldik. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız adına size yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkardınız.

#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara AFAD Genel Merkezi'nde açıklama yapıyor https://t.co/P1RcX7Wv6u

— Yeni Şafak (@yenisafak) January 26, 2020

Tüm kurumlarımızın anında her türlü konuda arama kurtarma olayı da lojistik anlamda beslenmesi barınması yangını ulaşımı her türlü destekleri 28 çalışma grubuna başladınız her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sahada çok profesyonel bir çalışma var.

Hayatını kaybedenlerin sayısı şu an itibari ile 35, 45 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Ayrıntılar geliyor...