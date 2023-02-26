Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Hocalı'da 31 yıl önce yaşanan vahşet hala yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Can Azerbaycan'ın acısı, acımızdır. Unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.
#Fuat Oktay
#Hocalı katliamı
#anma mesajı
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