Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kazada hayatını kaybeden tiyatrocular için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi sorusuna yanıt: Mısır ile ilişkileri inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü uçakta aralarında Yeni Şafak Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun'un da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sisi ile olan görüşmesi ile ilgili olan soruya Erdoğan, ''Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir'' şeklinde cevap verdi.