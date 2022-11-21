Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kazada hayatını kaybeden tiyatrocular için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta aileleri ve sanat camiamız olmak üzere, hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Karkamış’ta doğrudan sivilleri hedef alan roket saldırılarında yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Milletimiz müsterih olsun, terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek, bu alçaklıklarının bedeli o kalleşlere sorulacaktır.
Karkamış’ta doğrudan sivilleri hedef alan roket saldırılarında yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.