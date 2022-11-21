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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kazada hayatını kaybeden tiyatrocular için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden tiyatro oyuncuları Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu için taziye mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan kazada hayatını kaybeden tiyatrocular için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta aileleri ve sanat camiamız olmak üzere, hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Amasya'daki feci kazaya karışan tiyatrocuların kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 7
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“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı.
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Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktıÖte yandan, kazada yaralanan tiyatro oyuncularının Çorum’da yola çıkmadan önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
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Görüntü tiyatro ekibinin bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada kaydedildi. Görüntülerde oyuncuların kazaya karıştıkları minibüsün yanında bekledikleri görülüyor. Oyuncular turne hakkındaki görüşlerini dile getiriyor.
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Amasya'daki feci kazaya karışan tiyatrocuların kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Amasya'da 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsteki tiyatrocuların, kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
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