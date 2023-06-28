Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayramın birliğimizi pekiştirmesini temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kurban Bayramı namazını Büyük Ankara Camii'nde kıldı. Yılmaz, bayram namazının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Yılmaz, "Kurban Bayramı’nın sabahındayız. Cenabı Allah bayramı hepimiz için mübarek eylesin. Milletimizin, İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Bayram tek tek her bir vatandaşımız için, aileleri için, ülkemiz ve milletimiz için, İslam dünyası için ve bütün insanlık için hayırlar getirsin inşallah. Depremzede vatandaşlarımızın, şehit yakınlarının ve gazilerimizin özellikle bayramını tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede depremin de yaraları sarılacaktır. Bu depreme çeşitli sıkıntılarla giren insanlarımız da mutlaka var. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Hastalarımıza şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, zorluk ve sıkıntılar olsa da bayramın bir teselli ve güzellik olduğunu dile getirerek, "Bayramın özellikle çocuklarımız için neşeyle geçmesini temenni ediyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Hastalarımıza şifalar diliyoruz. Ülkemizin huzur ve esenlik içinde bu bayramı tamamlamasını temenni ediyorum. Çok şükür huzur içinde, istikrar içinde yoluna devam eden bir ülkede yaşıyoruz. Ancak dünyanın farklı coğrafyalarında sıkıntılar içinde olan, bayramı bizim kadar rahat, huzur içinde karşılama imkanına sahip olmayan Müslüman kardeşlerimiz de var. Onlara da en kısa sürede sıkıntılardan kurtulmayı Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz. Bayramlar birbirimizle dayanışma ve yakınlaşma için bir vesile. Küskünlerin barışması için, kucaklaşması için bir vesile. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz için bir vesile. Bu bayramın da ülkemizin, milletimizin birliğine, kardeşliğine, dayanışmasına katkıda bulunmasını ve bu kardeşliği, birliği, beraberliği pekiştirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.