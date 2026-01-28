Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'Önümüzdeki 10 yıl kritik' diyerek duyurdu: Nüfus için kalıcı adımlar atılacak

"Bu açıdan bakıldığında, nüfus politikalarımızda uzun dönemli ve kapsamlı stratejiler ile hareket edilmesinin ne denli önemli olduğunun altını çizmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2026-2035 dönemini kapsayan yılların 'Aile ve Nüfus On Yılı' olarak ilan edilmesi de bu yaklaşımın açık bir ifadesidir. Böylece önümüzdeki on yıl, toplumun temeli olan aile kurumunun daha da güçlendirilmesi, dinamik ve genç nüfus yapımızın korunması yönünde kalıcı adımların atılacağı kritik bir dönem olacaktır. Aile kurumunu ve nüfus yapısını daha etkili bir şekilde korumamızı sağlayacak yasal ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçirerek, ülkemizin geleceği için güçlü aile ve güçlü nüfus odağında sağlam temeller atacağız. Temel amacımız, toplumumuzun yapı taşı olan aile kurumunu, genç ve dinamik nüfusumuzu bütüncül bir şekilde koruma altına almak, geliştirmektir. Gençlerimizin aile kurma kararlarından ebeveynlerimizin çocuk büyütme süreçlerine kadar her aşamada ailelerimizin yanındayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde bu politikalarımızı uluslararası alanda da güçlü bir şekilde gündeme taşıyoruz"