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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan deprem paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yılmaz paylaşımında ilgili kurumların, sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

10:13 . 25/07/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili kurumların, sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.




#Adana
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
#Kozan
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