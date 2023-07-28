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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, muharrem ayı ve aşure gününün tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

16:01 . 28/07/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;
"Hak ve adalet için şehadete yürüyen, şehitlerin sultanı Hz. Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere acısını her daim yüreğimizde hissettiğimiz tüm Kerbela şehitlerimizi rahmet ve dualarla anıyorum. Muharrem ayı ve Aşure Günü'nün ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aşure Günü'müz mübarek, birlik ve beraberliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.



#Cevdet Yılmaz
#muharrem ayı ve aşure günü
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
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