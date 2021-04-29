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Gündem Cumhurbaşkanına hakaret eden Kaftancıoğluna tazminat cezası
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Kaftancıoğlu'na tazminat cezası

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı için hakkında dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 56 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanına hakaret eden Kaftancıoğluna tazminat cezası
Canan Kaftancıoğlu

İstanbul Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay ile davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı Mehmet Süleyman Türker katıldı.

"Hakaret kastı yoktu" savunması

Davacı Erdoğan'ın avukatları, her bir haksız fiil bakımından tazminata hükmedilmesini talep etti. Davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin hakaret kastı olmadığından davanın reddini istedi.

56 bin lira manevi tazminat

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, davalı Kaftancıoğlu'ndan 56 bin lira manevi tazminat alınarak davacıya verilmesine hükmetti.

Dava dilekçesinden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı, yüz kızartıcı ifadeler kullanarak, suç isnat ederek, onur, şeref ve haysiyetini zedeleyerek ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilmişti.

Toplam 700 bin lira talep edilmişti

Müvekkil Erdoğan'a atılan ve yapılan iftira yollu hakaretlerin ve aşağılayıcı ifadelerin büyüklüğü dikkate alınması istenilen dilekçede, Kaftancıoğlu'nun her bir paylaşımı için 50 bin liradan toplam 700 bin liralık manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.

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