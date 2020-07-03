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Gündem Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındığı iddia edilen şahıs hayvan istismarcısı çıktı
İSTANBUL

Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındığı iddia edilen şahıs hayvan istismarcısı çıktı!

İftiracı medya kuruluşlarının "14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltı" başlığıyla verdiği haberler yalan çıktı. Her fırsatta iftira atmakta bir sakınca görmeyen yayın organları, gözaltına alınan şahsın gerçek suçunu gizledi. O.O.Ş isimli şahsın, sosyal medyada yaptığı hayvanları istismar eden paylaşımlardan dolayı gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Şüpheli şahıs O.O.Ş'nin sosyal medyadan paylaştığı görseller adeta mide bulandıracak cinsten.
Şüpheli şahıs O.O.Ş'nin sosyal medyadan paylaştığı görseller adeta mide bulandıracak cinsten.

Birgün ve Cumhuriyet Gazetesi, Halk TV, TELE 1 ve YOL TV gibi medya kuruluşlarının "14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı" haberi yalan çıktı. Gözaltına alınan kişinin gerçekte hayvanlara istismar suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Yukarıda sayılan medya kuruluşlarının haberine göre 14 yaşındaki O.O.Ş., dün akşam saat 20.30'da evi basılarak, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. O.O.Ş'nin İzmir Torbalı Emniyeti'ne götürüldüğü belirtilmişti.

Gerçeği sakladılar

Fakat olayın aslı sonrada ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine her fırsatta hakaret eden ve iftira atmaktan çekinmeyen medya kuruluşları, 14 yaşındaki O. O. Ş.'nin "hayvanlara cinsel istismar" ve "hayvana cinsel istismarı sosyal medya sitesinden paylaşmak" suçundan dolayı gözaltına alındığı gerçeğini sakladı. Şüpheli şahsın sosyal medyadan paylaştığı görseller ise adeta mide bulandıracak cinsten.

O.O.Ş isimli şahıs yaptığı paylaşımda, bir köpeğe kadın kıyafetleri giydirerek ağza alınmayacak küfürler ediyor.

Serbest bırakıldı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, hayvanlara şiddet içerikli paylaşımlar yapan şahsın serbest bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Facebook sosyal paylaşım sitesinde "Hayvanlara Şiddet" içerikli paylaşımlarda bulunan O.Ş isimli hesabın kullanıcısının 2006 doğumlu O.O.Ş isimli şahıs olduğu Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 02.07.2020 tarihinde tanzim ettiği araştırma raporuyla tespit edilmiş olup, şahıs hakkında Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan işlemlerin ardından 03.07.2020 günü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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