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Cumhurbaşkanını alçak sözlerle hedef alan 'Tuncay Lağım Özkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından küfür edip ve hakaretler yağdıran CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın hadsiz paylaşımının yankıları sürüyor. Yaptığı trollüklerle sıkça gündeme gelen CHP'li ismin bu son skandalı, taraflı tarafsız her kesim tarafından sert bir dille kınandı. Öyle ki sosyal medyada birçok vatandaş, Tuncay Özkan'ı "Tuncay Lağım Özkan" olarak anarak tepkilerini dile getirmeyi sürdürüyor.

15:28 - 26/08/2024 Monday
Güncelleme: 15:39 - 26/08/2024 Monday
Yeni Şafak
Tuncay Özkan
Tuncay Özkan

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından küfür ve hakaretlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Bu alçak saldırı sonrası taraflı tarafsız her kesimden vatandaş ve siyasetçi tarafından kınanan CHP'li Özkan hakkında soruşturma başlatıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da Özkan hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tazminat davası açıldığını duyurdu.

Vatandaşın tepkisi dinmiyor

Sosyal medya platformlarında paylaşılan mesajlarda, Özkan'ın üslubunun ve kullandığı dilin
kabul edilemez
olduğu vurgulayan vatandaşların ise tepkisi dinmiyor.
Böyle bir dilin hem demokratik değerlerle hem de insan haklarıyla bağdaşmadığını ifade eden birçok sosyal medya kullanıcısı, Özkan'a adeta
'anlayacağı dilden'
cevap verdi.

Adını 'Tuncay Lağım Özkan' olarak değiştir

Geçmişte yaptığı trollüklerle sıkça gündeme gelen Tuncay Özkan'ın bu skandalı bardağı taşıran son damla oldu. Vatandaş, siyasi arenayı sarf ettiği alçak sözlerle lekeleyen Özkan'ın adını değiştirmesi için sosyal medyadan çağrıda bulunuyor. Bazı kullanıcılar,
"Çirkin ağzına yakışacak en güzel isim 'Tuncay Lağım Özkan' olur"
diyerek CHP'li siyasetçinin ismini bu şekilde değiştirmesi gerektiği yorumunda bulundu.





#Tuncay Özkan
#CHP
#İzmir
#Recep Tayyip Erdoğan
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