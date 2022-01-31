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ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ukrayna ziyareti masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantının öne çıkan gündemlerinden biri, Erdoğan’ın 3 Şubat’ta Ukrayna’ya gerçekleştireceği ziyaret olacak.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ukrayna ziyareti masada ​​
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek kabine toplantısının öne çıkan gündemlerinden biri, Erdoğan’ın 3 Şubat’ta Ukrayna’ya gerçekleştireceği ziyaret olacak.

Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin taraflara ‘arabuluculuk’ mesajları veren Erdoğan’ın Ukrayna’daki temaslarında gündeme gelecek konuların değerlendirilmesi bekleniyor.

İRAN GAZINDA SON DURUM

Masada yer alacak bir diğer başlık İran gazı olacak. Son olarak BOTAŞ, gaz akışının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını açıklarken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son gelişmelerle ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Ayrıca yeni ekonomi modeli kapsamında alınan kararlara ilişkin gelişmeler ve ilerleme durumları değerlendirilecek, atılacak adımlar görüşülecek. Yine Erdoğan’ın “önceliğimizdir” dediği enflasyonla mücadele konusunda yol haritası da değerlendirilecek.

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