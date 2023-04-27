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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 27 Nisan e-muhtırası milletin hür iradesini hedef alan bir vesayet girişimiydi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "27 Nisan e-muhtırası, milletin hür iradesini hedef alan bir vesayet girişimiydi. Cumhurbaşkanımızın ilkeli duruşu sayesinde boşa çıkartıldı." ifadesini kullandı.

17:18 . 27/04/2023 Thursday
AA
İbrahim Kalın

İbrahim Kalın

Kalın, sosyal medya hesabından "27 Nisan e-muhtırası"na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:


"27 Nisan e-muhtırası, milletin hür iradesini hedef alan bir vesayet girişimiydi. Cumhurbaşkanımızın ilkeli duruşu sayesinde boşa çıkartıldı. Sivil iradeyi ve demokratik değerleri yok sayan her tür gayr-ı meşru teşebbüs, karşısında yine bu net duruşu bulacaktır."





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 'Akkuyu' ile nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 'Akkuyu' ile nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, ''Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeler arasına sokacak büyük hamlenin sevincini paylaşmak için bir aradayız. Bu törenle milletimize olan bir sözümüzü gerçekleştirmiş oluyoruz. Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyeti kazanmıştır. 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler arasına girmiştir'' dedi. Putin, ''Akkuyu, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden. İki ülke pazarına da daha faal şekilde göstereceğiz. Türkiye'de gaz merkezi kurulacak. Türkiye'de kurulacak gaz merkezi ile ticaret artacak. Gazımızın 3. ülkelere yönelimi konusunda iş birliği konusunda karar verdik. Talebi olan yabancı ülkelere piyasa şartlarına satacak. Geçen sene Türkiye'ye 5 milyonun üzerinde Rus vatandaşı geldi'' ifadelerini kullandı.

Bakan Varank Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin Yeni Şafak'a konuştu: Durumu gayet iyi FETÖ'cüler sosyal medyayı karıştırıyor
Bakan Varank Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin Yeni Şafak'a konuştu: Durumu gayet iyi FETÖ'cüler sosyal medyayı karıştırıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl yedinci kez kapılarını açan TEKNOFEST'te Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'e katılıp katılmayacağı sorulan Bakan Varank, "İnşallah" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin de konuşan Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Zaten açıklamalarımızı yaptık. Midesini biraz üşütmüştü. Bugün online olarak zaten törene katılacak. Akkuyu'nun törenine katılacak. Diğer programlarına da inşallah devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza da geçmiş olsun diyoruz. Tabii çok çirkin kampanyalar yapıldı, farklı iddialar ortaya atıldı. FETÖ'cülerin özellikle nasıl sosyal medyayı hareketlendirdiğini gördük. Bunlar çok çirkin işler. Biz yolumuza Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde evellallah devam edeceğiz." dedi.


#e-muhtıra
#27 Nisan
#İbrahim Kalın
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
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