Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 27 Nisan e-muhtırası milletin hür iradesini hedef alan bir vesayet girişimiydi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl yedinci kez kapılarını açan TEKNOFEST'te Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'e katılıp katılmayacağı sorulan Bakan Varank, "İnşallah" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin de konuşan Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Zaten açıklamalarımızı yaptık. Midesini biraz üşütmüştü. Bugün online olarak zaten törene katılacak. Akkuyu'nun törenine katılacak. Diğer programlarına da inşallah devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza da geçmiş olsun diyoruz. Tabii çok çirkin kampanyalar yapıldı, farklı iddialar ortaya atıldı. FETÖ'cülerin özellikle nasıl sosyal medyayı hareketlendirdiğini gördük. Bunlar çok çirkin işler. Biz yolumuza Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde evellallah devam edeceğiz." dedi.