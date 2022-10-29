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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayii alanındaki işbirliği, Rusya Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreçleri ve bölgesel konular ele alındı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile görüştü
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayii alanındaki işbirliği, Rusya Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreçleri ve bölgesel konular ele alındı.
İki stratejik ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye ile Birleşik Krallık’ın başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda devam eden işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi. İki ülkenin yeni işbirliği imkânlarını değerlendirmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.
Türkiye’nin NATO’daki rolüne dikkat çekilen görüşmede müttefiklerin ortak güvenlik risklerine, yeni meydan okumalara ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.
İsveç ve Finlandiya’nın, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiği, bu hususta atılan adımları Türkiye’nin yakından takip ettiği belirtildi.
Rusya-Ukrayna savaşının derinleşmesi ve ateşkes için yapılan müzakerelerin durmasından duyulan endişe dile getirildi. Bu savaşın uzamasının küresel barış ve istikrara ciddi zararlar verebileceğine vurgu yapıldı. Küresel ekonomi, enerji, gıda güvenliği ve diğer alanlarda savaşın ürettiği maliyeti azaltmak için her türlü diplomatik çabanın öneminin altı çizildi.
Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir çözüm için diplomasi yolunun açılması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması gerektiği ifade edildi. Türkiye’nin bu süreçte üstlendiği sorumluluğa işaret edilirken, İstanbul Mutabakatı’nın süresinin uzatılması dâhil diplomatik çözüm için girişimlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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