Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin son dakika açıklama

Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, Türkiye'nin kararlılığını dile getirdi

Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme kararlılığını dile getirdiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Donald Trump
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Donald Trump

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile bugün bir görüşme gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "İki lider tarafından daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek, atılacak adımlar değerlendirilmiştir.
  • Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler, stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır.
  • Sayın Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır."

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