D-100’den beklenen haber geldi: Yol ulaşıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük İl Sınırı arası kesimi Karayolları tarafından yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldığını ve Anadolu Otoyolu’nun Gerede çıkışından Devlet Yolu’na bağlantı sağlandığını açıkladı.
Yetkililer, sürücüleri kış lastiği ve zincir konusunda uyararak, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
