Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
D-100’den beklenen haber geldi: Yol ulaşıma açıldı

D-100’den beklenen haber geldi: Yol ulaşıma açıldı

09:3930/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Kar ve makaslama kapattı, ekipler açtı
Kar ve makaslama kapattı, ekipler açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük İl Sınırı arası kesimi Karayolları tarafından yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldığını ve Anadolu Otoyolu’nun Gerede çıkışından Devlet Yolu’na bağlantı sağlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması sonucu geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük İl Sınırı arasındaki kesimin ulaşıma açıldığını duyurdu.


Karayolları ekiplerinin yürüttüğü kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol yeniden araç geçişine açılırken, Anadolu Otoyolu’nun Gerede çıkışından D-100 Devlet Yolu’na bağlantı da sağlandı.


Yetkililer, sürücüleri kış lastiği ve zincir konusunda uyararak, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.


Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük İl Sınırı arası kesimi Karayolları tarafından yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açılmış, Anadolu Otoyolu’nun Gerede çıkışından Devlet Yolu’na bağlantı sağlanmıştır.



#D-100
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#KAR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Hakkari kurası ertlendi mi? Hakkari TOKİ sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?