D-100’den beklenen haber geldi: Yol ulaşıma açıldı

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol yeniden araç geçişine açılırken, Anadolu Otoyolu’nun Gerede çıkışından D-100 Devlet Yolu’na bağlantı da sağlandı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük İl Sınırı arası kesimi Karayolları tarafından yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açılmış, Anadolu Otoyolu’nun Gerede çıkışından Devlet Yolu’na bağlantı sağlanmıştır.