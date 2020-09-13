Daha çok sıkıntın olacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan deyim yerindeyse Macron'a verdi veriştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gerilimin mimarı Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kendisini hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi: İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya. Çünkü o, şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, ‘Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var’. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak.
Adalet Bakanlığı’nca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:
Bakınız güneyde malum koalisyon güçleriyle mücadelemiz var. Ve hemen şöyle bakıyorsunuz ki bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Nerede? Suriye’de. öbür tarafta Libya’da karşımızda darbeci Hafter ve onun güçlerinin ne yazık ki Wagner diye paralı Abu Dabi yönetiminin desteklediği silahlı güçleri var. Onların yanında Fransa sürekli gündemde.
İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, ‘Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var.’ Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma.
BİZE İNSANLIK DERSİ VEREMEZSİNİZ
Koronavirüs sürecinde 150’ye yakın Afrika ve dünya ülkelerine biz desteğimizi verdik. Ey Macron sen ne yaptın? Şu anda dirsek teması içinde oldukların ne yaptı? Sen onu söyle. Türkiye Meclisi’yle, Cumhurbaşkanlığıyla, yargısıyla, kurumlarıyla, ordusu ve diplomasisiyle kendi oyun planlarını uyguladıkça hedeflerine hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı.
Şu anda adalarda vesaire Yunanistan’ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? Zodyaklarla dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Yeri geldiği zaman komşu komşu diyorsun, o zaman komşuluğun hakkını ver. Hamd olsun biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Gerektiğinde her mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık.
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Bizim çocuklar yine başardı diye beklediler
Erdoğan, “Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleşmiştir. Türkiye’yi kendi başına bırakılamayacak kadar önemli bir yer olarak tarif edenler, ülkemizi mutlaka vasiler eliyle yönetmek için her yolu denemişlerdir. Milletimiz 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla, ortaya koyduğu dirayetli duruşla, geçmişteki kirli senaryolarla da hesaplaşmıştır” dedi. Erdoğan, “Darbe haberi, Washington’a ulaştığında birilerinin ‘bizim çocuklar başardı’ demesi 12 Eylül’ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyor. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi yine ‘bizim çocuklar yine başardı’ demek için bekliyordu” diyerek, darbecilerin arkasındaki gücü de işaret etti.
12 Eylül kötü miras bıraktı
Erdoğan, “Nice eserler bilinçli bir şekilde imha ediliyordu. Amaç milletimizin değerlerini oluşturan bilincin maddi alt yapısını tümü ile yok etmektir. Ülkemizin fikir hayatı 12 Eylül darbesinden sonra hiçbir zaman eskisi kadar canlı olamadı. Son dönemde sıkça gündeme getirilen pek çok sancılı meselenin kökünde yine 12 EYlül’de tohumları atılan sosyal çarpıklıklar vardır. Gençlerimizin tarihleriyle, kültürleriyle ilgilenmektense sapkın hayat biçimlerine, ahlaksızlığa, lümpenliğe teşvik edilmesi 12 Eylül’ün ülkemize bıraktığı kötü mirastan birisidir. Son dönemde gündeme getirilen pek çok toplumsal sarsıntının temelinde 12 Eylül Darbesi vardır. Darbe ve vesayet düzeni, Türkiye’ye doğrudan müdahalenin ağır sonuçlarıyla karşılaşmak istemeyenlerin hep vazgeçilmez araçları olmuştur” dedi
Erdoğan kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor’s’a da (S&P) yaptıkları açıklamalar sebebiyle sert tepki gösterdi. Erdoğan, “Ülkemizi terörle, baskıyla, ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir. S&P sen bir kendine çekidüzen ver, sen Türkiye’yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın, netice alamadın, bundan sonra da alamayacaksın” dedi.
Adayı Çiller’le gezdi
* Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki sempozyuma, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski başbakanlardan Tansu Çiller katıldı.
* Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Mayıs’ta açılan “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”ndaki sempozyum, buradaki ilk program niteliğini taşıyor.
* Erdoğan ve eski başbakanlardan Tansu Çiller, 12 Eylül fotoğraf sergisini gezdi.
* 1960 darbesi sonrası merhum başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarıyla neticelenen yargılamaların yapıldığı Yassıada’nın adı, 2013’te Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmişti.
* Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, eski günlerini geride bırakarak toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülmüş, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılmıştı.
* Program öncesinde Erdoğan adayı gezdi. Erdoğan’a eski başbakanlardan Çiller de eşlik etti.
* Programın açılışında, “Türkiye’nin vesayetten demokrasiye yolculuğunu” anlatan kısa film gösterildi.
Macron bunu bilsin Miçotakis duysun
Sempozyumda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir. Darbeler Türk demokrasi kültürünü zehirlemiştir. Milli iradeyi örselemiştir. Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesidir. 12 Eylül darbesi Türkiye'nin on yıllarını çalmış, milli hakimiyetini çoraklaştırmıştır" dedi. 15 Temmuz'da olduğu gibi 12 Eylül'ün de dış bağlantılı olduğunu belirten Bahçeli, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin de Fransa ve Yunanistan'a mesaj verdi:
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"Karadan ve denizden sabrımız ve milli gücümüz nereye kadar test edilirse edilsin bu millet daralan husumet çemberini yaracaktır. Türk-İslam ahlakı ile perçinlenmiş, merhamet ve şehadetle yücelmiş aziz milletimiz felaketlerin içinden kahramanlıkla başını kaldıracak; tıpkı 'Ya istiklal ya ölüm' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi hiçbir tehdide aldırış etmeyecektir. Cumhur iradesi vesayetin korkuluklarını milli birlik ve kardeşliğin kuvvetiyle devirecektir. Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı, bölgesel ve kürsel ihanet şantiyesinin iş birlikçi failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır. Millet iradeyi yalnızca Allah'ın himayesine girer. Bunun dışındaki her himaye, her vasilik yıkılacaktır."
Vesayet dönemi 15 Temmuz’da fiilen kapandı
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki ilk programda konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Darbeler, uluslararası sömürü düzeninin yönetim usullerinden biridir. Darbelerle şekillenen vesayet dönemini tam manasıyla fiilen kapatan 15 Temmuz direnişidir. Yeni dünyayı ve Türkiye'yi kavramakta acz içinde olan aday Biden'ın 'Muhaliflerle Türkiye'de yönetimi değiştirme' masalı ile boyundan büyük işlere dair konuşan Macron'un 'Türk halkına karşı değiliz, Erdoğan'a karşıyız.' şeklindeki hastalıklı ifadeleri eski alışkanlıkların mizahi görüntüleridir. Türkiye olarak çok acı hatıralarla andığımız darbeler dönemini, milli şuurlanma ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığıyla kapattığımız gibi uluslararasılaşan darbe düzenine karşı da hukuku ve adaleti savunarak büyük bir mücadele örneği ortaya koyuyoruz" dedi.
Macron sen zaten gidicisin
AK Parti İstanbul teşkilatının 100 Bin Yeni Üye Programı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un skandal ifadelerine yönelik tepkisini sürdürdü: Macron senin zaten süren az kaldı. Gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde, bak tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren demiştim ve Türkiye’ye tarih dersi verme. Biz sizi Cezayir’den tanırız. Bir milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz, 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya’dan tanırız. Yüz binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz.
GAVURUN KILICINI SALLAYANLAR VAR
Kurtuluş mücadelesi döneminde işgalcilere alkış tutanlar olduğu gibi bugün de farklı kisveler altında mandacılığı savunanlar olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: O dönemde Bugün de gavurun kılıcını sallayanlar var. O dönem de kalemini işgalcilerin emrine verenler olduğu gibi bugün de Batılı efendilerine şirinlik yapan kalemşörler var.