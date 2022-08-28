Gündem Daimi Ortak Mekanizma toplantısını emekli büyükelçiler değerlendirdi NATOya girmeleri için yetmez
ANKARA

Daimi Ortak Mekanizma toplantısını emekli büyükelçiler değerlendirdi: NATO’ya girmeleri için yetmez

Helsinki’deki ilk toplantının ardından erkenden bir sonuca varılamayacağını ifade eden emekli büyükelçi Vahit Özdemir, "İsveç ve Finlandiya şu ana kadar imzalanan mutabakata dair net adımlar atmadı. Bu toplantı onların NATO’ya girmeleri için yeterli değil." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Canberk Doğan Yeni Şafak
Daimi Ortak Mekanizma toplantısını emekli büyükelçiler değerlendirdi: NATO’ya girmeleri için yetmez
Helsinki'de Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında Daimi Ortak Mekanizma kapsamında toplantı yapıldı.

Emekli büyükelçiler, Daimi Ortak Mekanizma kapsamında Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi. Helsinki’deki ilk toplantının ardından erkenden bir sonuca varılamayacağını ifade eden emekli büyükelçi Vahit Özdemir, “Toplantı yapılması Türkiye için kazançlı bir durum. Ancak İsveç ve Finlandiya şu ana kadar imzalanan mutabakata dair net adımlar atmadı. Bu toplantı onların NATO’ya girmeleri için yeterli değil. Eğer girmek istiyorlarsa Türkiye’nin eline somut verilerle gelmeliler ve isteklerimize uygun hareket etmeliler. Çünkü hala tam olarak katılmış değiller NATO’ya. Meclisten geçip geçmeyeceği bize bağlı” dedi.

SAMİMİ AÇIKLAMALAR GELMİYOR

İsveçli yetkililerin kâğıt üzerinde teröre karşı çıkacaklarını ifade etmeleri ve söylemlerinde yer vermelerinin somut adımlarla da desteklemesi gerektiğine dikkat çeken Uluç Özülker, “Madrid zirvesinden sonra Türkiye’nin istediği teröristlerin gönderilmesinde sıkıntı çıkarttılar yani maddeye uymadılar. Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden teröristlere destek vererek hem Türkiye’ye zarar vermeye çalışıyorlar bunu yaparken de kendi NATO süreçlerini zora sokuyorlar” diye konuştu.

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının ilk toplantısı sona erdi
DÜNYA
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının ilk toplantısı sona erdi
İstanbulda tarihi operasyon

İstanbul'da tarihi operasyon

​Bakan Muş 'Ele geçirilen en yüksek miktar' diyerek duyurdu.
Gizli birim üyeleri itiraf etti

Gizli birim üyeleri itiraf etti

​BAE ABD'yi CUA ile gözetliyor.
Barış Yarkadaş: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını istemiyor

​Trabzonspor, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı.

​Akaryakıta bir indirim daha geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.