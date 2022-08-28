Daimi Ortak Mekanizma toplantısını emekli büyükelçiler değerlendirdi: NATO’ya girmeleri için yetmez

Emekli büyükelçiler, Daimi Ortak Mekanizma kapsamında Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi. Helsinki’deki ilk toplantının ardından erkenden bir sonuca varılamayacağını ifade eden emekli büyükelçi Vahit Özdemir, “Toplantı yapılması Türkiye için kazançlı bir durum. Ancak İsveç ve Finlandiya şu ana kadar imzalanan mutabakata dair net adımlar atmadı. Bu toplantı onların NATO’ya girmeleri için yeterli değil. Eğer girmek istiyorlarsa Türkiye’nin eline somut verilerle gelmeliler ve isteklerimize uygun hareket etmeliler. Çünkü hala tam olarak katılmış değiller NATO’ya. Meclisten geçip geçmeyeceği bize bağlı” dedi.

SAMİMİ AÇIKLAMALAR GELMİYOR

İsveçli yetkililerin kâğıt üzerinde teröre karşı çıkacaklarını ifade etmeleri ve söylemlerinde yer vermelerinin somut adımlarla da desteklemesi gerektiğine dikkat çeken Uluç Özülker, “Madrid zirvesinden sonra Türkiye’nin istediği teröristlerin gönderilmesinde sıkıntı çıkarttılar yani maddeye uymadılar. Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden teröristlere destek vererek hem Türkiye’ye zarar vermeye çalışıyorlar bunu yaparken de kendi NATO süreçlerini zora sokuyorlar” diye konuştu.

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