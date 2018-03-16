Darbeciler böyle kaçmış

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda yapılan toplantı, kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk’ün de aralarında bulunduğu, 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50’si tutuklu 132 sanığın yargılandığı davada, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topkule Kışlası’nın 14-15-16 Temmuz’daki güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına eklendi.

ÜÇ FİRARİ KORİDORDA

Yunanistan’a kaçarak siyasi sığınma isteyen Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Başçavuş Mesut Fırat, 03.33’te haber merkezi koridorunda görüntüleniyor. Görüntülere sabaha karşı 04.20’da hareketliliğin arttığı ve subaylar ile helikopter personelinin haber merkezinde toplanması da yansıyor.

4.36’DA ÇATIŞMA BAŞLADI

Şehit Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk ve Gazi Albay Davut Ala komutasındaki vatansever unsurların 04.38’de komutanlık binasına girişleri kameralara yansıyor. Görüntülerde, 04.27’de darbeci subayların vatansever devlet unsurlarıyla çatışmak için hücum yeleği, başlık ve silahlarla binadan çıktıkları, 04.36’da ise çatışmanın başladığı kayıtlara geçiyor. Yüzbaşı Sedat Çelik’in çatışmanın olduğu yöne doğru hedef aldığı yansıyan görüntülerde, çatışmadan sonra kaçan darbeci askerler de yer alıyor. Vatansever unsurların siper olarak kullandığı tank da görüntülerde yer alıyor.

VATANDAŞLAR YAKALIYOR

Darbeci subayların sivil kıyafetli olarak 04.57’de kışladan ayrılmaya başladığı anlarda, 04.52’de Yunanistan’a kaçan helikopter personelinin ellerinde silahlarla kışladan kaçışları da görüntüleniyor. Kışladaki askerlerin 08.09’da teslim alınmaları, emniyet güçlerinin kışlaya gelmesi ve sanık Yarbay Bayram Bekdemir’in 09.26’da yarı çıplak şekilde yakalanması da görüntülere yansıyor. Mahkemeye, sunulan ikinci bir kayıtta da kışladan kaçan bir askerin vatandaşlar tarafından yakalanması görülüyor.