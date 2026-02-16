Davaların parası nereden geliyor?

Türkiye’nin en yüksek puanlı öğrencilerinin tercih ettiği Boğaziçi Üniversitesi, belirli bir akademisyen grubunun dava yağmuruyla karşı karşıya!

Boğaziçi Üniversitesi, son yıllarda uluslararası akademik geçmişe sahip isimleri bünyesine kattı. Harvard, Oxford, MIT ve Queen Mary gibi dünyanın saygın üniversitelerinde eğitim almış akademisyenler kadroya dahil edildi. Ancak üniversite yönetiminin attığı her adım, belirli bir akademisyen grubu tarafından yargıya taşınıyor.

KOLTUĞUNU KAYBEDENLER PUSUDA BEKLİYOR

Yeni Şafak’ın daha önce “Boğaziçi Klanı” manşetiyle gündeme getirdiği bu grup, geçmiş yıllarda üniversitede rektör yardımcısı, dekan ve bölüm başkanı olarak görev yapan, yönetim değiştikten sonra ise koltuğunu kaybeden isimlerden oluşuyor. Bu klan, mevcut idarenin aldığı kararları yakından takip ederek adeta pusuda bekliyor. Üniversitenin yayımladığı ilanlar ve senato kararları başta olmak üzere iç işleyişi etkileyen birçok adım İdare Mahkemesi’ne taşınıyor.

GÖREVE BAŞLAYANA ANINDA DAVA

10 kişilik bir grup, hangi bölümde yeni bir akademisyen göreve başlasa dava açıyor. Siyaset Bilimi bölümüne yapılan atamada Prof. Dr. Mine Eder’in, ekonomi bölümündeki atamada Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un, Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki atamada ise daha önce intihal iddialarıyla gündeme gelen Cem Ersoy-Lale Akarun çiftinin dava açtığı belirtiliyor.

700 DAVA OLDU

Boğaziçi Üniversitesi kadrosuna katılan 150 akademisyen için ikişer dava açılırken, buna ek olarak yönetim kurulu ve senato kararları da yargıya taşınıyor. Bunlarla birlikte toplam dava sayısı 700’e ulaştı. Bu davaların giderlerinin nasıl karşılandığı ise merak ediliyor. Bir davanın ortalama maliyeti avukatlık ücreti, harç ve yargılama giderleriyle birlikte yaklaşık 60 bin TL’yi buluyor. 700 dava için bu meblağ 42 milyon TL’ye ulaşıyor.

TALİMAT DIŞARIDAN MI?

Davaların masraflarının karşılanması ve kaybedilen davalarda üniversitenin yargılama giderlerinin ödenmesi de hayatın olağan akışına aykırı olarak değerlendiriliyor. Bu davaların bireysel değil, dışarıdan bir talimat ve finansman desteğiyle yürütüldüğü iddialarını güçlendiriyor. Maliye Bakanlığı’nın davaların giderleriyle ilgili bir araştırma yapması da bekleniyor.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işleyişi engellemek için açılan davalarda avukatlar Fırat Kuyurtar ve Bürgehan Emrağ öne çıkıyor. Bürgehan Emrağ, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı. Emrağ, İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz yatay geçişiyle ilgili yürütülen diploma davasında avukatlığını üstlenmişti.















