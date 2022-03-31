Davulculara yaka kartı: İstanbul'da 3 bin 300 davulcu sahura kaldıracak

İstanbulluları bu Ramazan 3 bin 300 davulcu sahura kaldıracak. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, “Her mahallenin uzun yullardır Ramazan davulu çalmış o kültürü yaşatmış davulcusu var. Biz muhtarlar olarak bu Ramazan davulcularının kimlik fotokopisini alıyoruz. Onların sorgulamasını yapıyoruz. Ve şartlarımıza uygun olanlara yaka kartı veriyoruz. Pandemi sürecinden ve korsan davulcuların üslupsuz bir şekilde binalara girmelerinden dolayı önlem almak için yaka kartı uygulamasına geçtik.” dedi.

HAYAT Bu da LED'li davulcu