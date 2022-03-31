Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Davulculara yaka kartı İstanbulda 3 bin 300 davulcu sahura kaldıracak
İSTANBUL

Davulculara yaka kartı: İstanbul'da 3 bin 300 davulcu sahura kaldıracak

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut "Biz muhtarlar olarak bu Ramazan davulcularının kimlik fotokopisini alıyoruz. Onların sorgulamasını yapıyoruz. Ve şartlarımıza uygun olanlara yaka kartı veriyoruz." diye konuştu

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Davulculara yaka kartı: İstanbulda 3 bin 300 davulcu sahura kaldıracak
Arşiv

İstanbulluları bu Ramazan 3 bin 300 davulcu sahura kaldıracak. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, “Her mahallenin uzun yullardır Ramazan davulu çalmış o kültürü yaşatmış davulcusu var. Biz muhtarlar olarak bu Ramazan davulcularının kimlik fotokopisini alıyoruz. Onların sorgulamasını yapıyoruz. Ve şartlarımıza uygun olanlara yaka kartı veriyoruz. Pandemi sürecinden ve korsan davulcuların üslupsuz bir şekilde binalara girmelerinden dolayı önlem almak için yaka kartı uygulamasına geçtik.” dedi.

Bu da LED'li davulcu
HAYAT
Bu da LED'li davulcu
Kanlı kıyafetlerden şüphelenildi

Kanlı kıyafetlerden şüphelenildi

​Edirne'de aynı aileden dört kişinin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı.
Yasa teklifi kabul edildi:Türk sporunu neler bekliyor?

Yasa teklifi kabul edildi:
Türk sporunu neler bekliyor?

Federasyonlar ve kulüplerde önemli yapı değişimleri olacak.
Hanefi Avcı: 8-9 ay FETÖnün ışık evlerinde kaldım

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Altıeylül bahara hazırlanıyor

​Altıeylül genelinde bahar temizliğine başlandı.

Taha Akgül yine şampiyon

Taha Akgül yine şampiyon

Milli güreşçimiz, 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.