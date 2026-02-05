Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı

DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı

09:295/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Kırklareli'nde DEAŞ şüphelisi düzensiz göçmenlerle yurt dışına kaçarken yakalandı
Kırklareli'nde DEAŞ şüphelisi düzensiz göçmenlerle yurt dışına kaçarken yakalandı

Kırklareli'nde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli, düzensiz göçmenlerle yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.T, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan aranan M.T'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, şüphelinin daha önce Yalova'da saklandığı, ardından düzensiz göçmenlerle birlikte yurt dışına çıkmak üzere Kırklareli'ne geldiği tespit edildi.

Şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalıştığı sırada sınır bölgesinde yakalandı.

Gözaltına alınan M.T, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



#DEAŞ
#gözaltı
#terör örgütü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 5 Şubat hangi maçlar oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maç programı