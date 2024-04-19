Define faciası: 3 ölü

Alınan bilgiye göre, yanlarında jeneratör bulunan Teyfik Ö. (68) ve oğlu Okan Ö. (42) ile İbrahim E. (38), kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana geldi. Kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren kişilerin yakınları, bir süre sonra haber alamayınca mahalle muhtarını aradı. Muhtar Zeynel Çetin'in durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.