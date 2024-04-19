Define faciası: 3 ölü

Şahıslardan birinin cansız bedeni mağara girişinde, ikisi de mağaranın içerisinde jandarmanın arama kurtarma köpeklerince bulundu.
5 METRE KAZIP İÇERİ GİRDİLER
Alınan bilgiye göre, yanlarında jeneratör bulunan Teyfik Ö. (68) ve oğlu Okan Ö. (42) ile İbrahim E. (38), kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana geldi. Kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren kişilerin yakınları, bir süre sonra haber alamayınca mahalle muhtarını aradı. Muhtar Zeynel Çetin'in durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KÖPEKLER ARAMAYA KATILDI
Mağarada 2 kişinin daha bulunduğu ihbarı üzerine Jandarma ekipleri arama kurtarma ve AFAD ekiplerini istedi. Olay yerine gelen arama Damga ve Meftun isimli kurtarma köpekleri 2 definecinin cansız bedenine ulaştı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3’e çıktı. Olayla ilgili araştırma sürerken, şüphelilerin kesin ölüm sebebi otopsiyle belli olacak.