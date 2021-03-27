Değeri 1.5 milyon lira: Ceylan derisine altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandılar

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Komşusunu dili dahil 11 yerinden bıçakladı: Şeytanın tuzağına düştüm Hakim Bey

Çorum'da asansör kapısının açık kalması nedeniyle tartıştığı üst kat komşusu Miyase Gülsoy’u (53) biri dilinden olmak üzere 11 yerinden, araya giren Elif Akkaç’ı da (43) elinden bıçakladığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ali Yıldırım (77), ‘kasten yaralama’ suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada pişman olduğunu belirten Yıldırım, “Şeytanın tuzağına düştüm Hakim Bey, burada olduğum için çok pişmanım, utanıyorum” diyerek kendisini savundu.