Delmece Yaylası yolunda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

Delmece Yaylası yolunda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

23:1818/01/2026, Pazar
IHA
Yoğun kar Delmece Yaylası yolunu kapattı.
Yoğun kar Delmece Yaylası yolunu kapattı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde kar yağışı nedeniyle Delmece Yaylası yolunda araçlarında mahsur kalan 35 kişi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı.

Yalova’da kar yağışı nedeniyle Delmece Yaylası yolunda araçlarında mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde bulunan Delmece Yaylası’nda kar yağışı etkili oldu. Yolda kalan çok sayıda araçtaki vatandaşlar mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, vatandaşları bulundukları yerden kurtardı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi’nden alınan ihbar üzerine Teşvikiye Delmece Yaylası yolunda birden fazla aracın mahsur kaldığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. İhbarın alınmasının ardından olay yerine 2 adet arama ve kurtarma arazi aracı ile 1 adet 8x8 amfibi paletli araç sevk edilmiştir. Olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi ve yerel halkın traktör desteği ile 10 araçta bulunan toplam 35 vatandaşımız güvenli şekilde kurtarılmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır" denildi.



#Yalova
#Kar
#Delmece Yaylası
