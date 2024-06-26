DEM Partili Saliha Aydeniz PKK'lı teröristin cenazesine katıldı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Ağrı'da bir okulda provokasyon yaptı. Sakık, asker ve polislerin taşımalı seçmen olarak oy kullandığını iddia ederek vatandaşları galeyana getirmeye çalıştı. Güvenlik güçleri kendileriyle temasa geçen DEM partilileri engelledi.