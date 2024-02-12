DEM’den Ankara'ya sol aday

Kürt seçmenin görece az olduğu başkentte, yarışa CHP'nin güçlü olduğu Çankaya'dan da oy alabilecek sol profilde bir adayla girme hesabı yapılıyor. DEM Parti'nin Ankara'da önceki dönem Ankara Milletvekili olan Filiz Kerestecioğlu'nu aday göstereceği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaşanan oy kaybının önünün kesilmesi için güçlü bir aday gündeme getirildi, ancak Meral Danış Beştaş'ın İstanbul'a aday gösterilmesinden sonra başkent için Kerestecioğlu'nun adı öne çıktı. Feminist ve sosyalist kimliğiyle öne çıkan Kerestecioğlu, 2018'de Ankara 2'nci bölgeden milletvekili seçilmişti. Kerestecioğlu'nun dışında DEM Parti'nin sıcak baktığı bir diğer isim ise 14 Mayıs'ta Ankara'dan milletvekili adayı olan Emirali Türkmen.

İZMİR POZİSYONU

DEM Parti, CHP'nin İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemal Tuğay'ı aday göstermesini, kendilerine rağmen atılan bir adım olarak değerlendirmişti. Bu nedenle İzmir'de de güçlü bir adayın sahaya sürülmesi bekleniyor. Kürt seçmenin yoğun olduğu kent için TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in adı öne çıkıyor.

DEM Parti’nin, 17 Şubat'ta yapılması beklenen aday tanım toplantısında Ankara ve İzmir adaylarını açıklaması bekleniyor. Toplantıdan önce İzmir, Mersin, Adana, Aydın ve Manisa'da seçime katılma kararı da son kez gözden geçirilecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İzmir'de yöre dernekleri ile buluşmada İzmir için DEM Parti olarak kent uzlaşısıyla ilgili görüşmelerin devam ettiği söyledi: “Sanıyoruz ki birkaç gün içinde netlik sağlanarak sizlerle İzmir'le ilgili yerel seçimde yürüteceğimiz stratejimizi paylaşacağız.”







