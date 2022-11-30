Gündem Demirtaş Adalet Bakanlığına başvurarak PKK elebaşı Öcalan ile görüşme talep etti
POLİTİKA

Demirtaş Adalet Bakanlığı'na başvurarak PKK elebaşı Öcalan ile görüşme talep etti

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Demirtaş, PKK elebaşı Öcalan'a uygulanan tecritin gerilimi tırmandırdığını ve hukuka aykırı olduğunu savunarak ailesi ve avukatları için düzenli görüşme talep etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Demirtaş Adalet Bakanlığına başvurarak PKK elebaşı Öcalan ile görüşme talep etti
Selahattin Demirtaş

6-8 Ekim olaylarının faili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesinde, İmralı Cezaevinde uygulanan politikalara kalıcı şekilde son verilmesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, Öcalan ile görüşmeyi, daha sonra ise ailesi ve avukatları ile düzenli görüşebilmesinin sağlanmasını talep etti.

T24'ün haberine göre, Demirtaş başvuru dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere Abdullah Öcalan, Bakanlığınıza bağlı İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yirmi üç yıla yakındır tek kişilik hücrede ve tecrit koşullarında tutulmaktadır. Kendisi, yirmi ayı aşkın süredir ailesi ve avukatları ile hukuka aykırı şekilde, görüş hakkından mahrum bırakılmıştır. Oysa geçmiş yıllarda, kendisinin dışarıyla temas kurabildiği dönemlerde Türkiye’de toplumsal barış ve demokratik çözüm umutları her seferinde büyümüş ve toplum nefes alabilmiştir.

Şu anda ülkede derin bir yoksulluk, ekonomik kriz ve sosyal bunalımlar yaşanırken hükümetin içeride ve dışarıda sürdürdüğü çatışma ve gerilim politikası büyük kayıplara, acılara yol açmaktadır. Halkın en büyük beklentisi bu hatalı politikalardan bir an önce vazgeçilmesi; yoksulluğun, işsizliğin son bulacağı bir barış ve huzur ortamının sağlanmasıdır.

"ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"

Ancak birçok hatalı politikanın yanında İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit de bu kaotik ortamı beslemekte, gerilimi giderek tırmandırmaktadır.

Bakanlığınızın zaten hukuka aykırı olan bu uygulamayı sonlandırmasının tüm Türkiye için daha hayırlı olacağına inanıyorum. Ülkenin her bir evladı paha biçilmez kıymetteyken göz göre göre feda edilmelerine sessiz veya izleyici kalmak, demokratik siyasete ve barışa inanan hiç kimse için ahlaklı bir tavır olmaz, olamaz.

DÜZENLİ GÖRÜŞME TALEP ETTİ

İmralı Cezaevinde uygulanan politikalara kalıcı şekilde son verilmesi için avukat ve siyasetçi kimliğimle, bulunduğum Edirne F Tipi Cezaevinden, SEGBİS marifetiyle Abdullah Öcalan ile görüşmeyi, sonrasında da kendisinin, ailesi ve avukatları ile düzenli görüşebilmesinin sağlanmasını talep ediyorum.

Hukuka, adalete, toplumsal barışa ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanan bir siyasetçi sorumluluğuyla yaptığım bu başvurunun olumlu karşılanmasını umuyor, diliyorum."

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