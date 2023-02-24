Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kendisini eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ağır hakaretlerde bulundu. "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftira atıyorsun. " diyen Uysal, " Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" ifadelerini kullandı.