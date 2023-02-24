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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı adayları ile ilgili net konuştu. Uysal, "Geldiğimiz bu noktada Demokrat Parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz." dedi.

18:17 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

2 Mart’ta yapılacak olan Altılı Masa toplantısında muhalefetin adayını belirlemesi gerektiğini vurgulayan Uysal, kendilerine göre doğru ismin ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz'


Adayın masadan çıkması gerektiğini ifade eden Uysal,
"Siyasi liderliği yapacak olan siyasi partilerdir, genel başkanlardır. Bu noktada elbette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz."
dedi.



#Gültekin Uysal
#Demokrat Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Aday
1 saat önce
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz
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