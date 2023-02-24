DP Genel Başkanı Gültekin Uysal.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.
2 Mart’ta yapılacak olan Altılı Masa toplantısında muhalefetin adayını belirlemesi gerektiğini vurgulayan Uysal, kendilerine göre doğru ismin ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.
'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz'
'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz'
Adayın masadan çıkması gerektiğini ifade eden Uysal,
"Siyasi liderliği yapacak olan siyasi partilerdir, genel başkanlardır. Bu noktada elbette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz."
dedi.
#Gültekin Uysal
#Demokrat Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Aday
1 saat önce
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz
İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 232 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır'da ağır hasar raporu verilen dokuz katlı Aslan Apartmanı tahliye edildi
Marcelo'nun yeni takımı belli oldu
'Türkiye sevdalısı' Kenyalı, depremzedeler için eşine hediye aldığı altın kolyeyi sattı
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz