Denetimde yakalandı: Trafikten men edildi

Uzunköprü ilçesinde Hüseyin Çorum Sağlık Meslek Lisesi çevresinde güvenlik tedbirleri ve denetimlerini sürdüren güvenlik ekipleri, abartı egzozlu bir motosikleti durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücüye; abartı egzoz kullanmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve kask takmamak suçlarından toplam 24 bin 162 TL idari para cezası uygulandı.