Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Deniz ve iç sulardan bu yıl 360 bin metrekare hayalet ağ temizlendi

Deniz ve iç sulardan bu yıl 360 bin metrekare hayalet ağ temizlendi

16:1425/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen bu çalışmalarla, yaklaşık 1,2 milyon su canlısının yaşamı korundu.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen bu çalışmalarla, yaklaşık 1,2 milyon su canlısının yaşamı korundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl denizlerde ve iç sularda yapılan çalışmalarla 360 bin metrekare hayalet ağ ve 31 bin av aracının sudan çıkarıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklamada, denizlerde ve iç sularda hayalet ağlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, hayalet ağlarla mücadeleye ilişkin paylaşım yapıldı.

Denizler ve iç sularda hayalet ağlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"2025 yılında 420 milyon metrekare alan tarandı, 360 bin metrekare hayalet ağ ve 31 bin av aracı sudan çıkarıldı. Bu çalışmalarla yaklaşık 1,2 milyon su canlısının yaşamı korundu"


#Deniz
#hayalet ağ
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı namazı saati: 25 Aralık Perşembe yatsı ezanı kaçta okunacak?