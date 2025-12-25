Deniz ve iç sulardan bu yıl 360 bin metrekare hayalet ağ temizlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen bu çalışmalarla, yaklaşık 1,2 milyon su canlısının yaşamı korundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl denizlerde ve iç sularda yapılan çalışmalarla 360 bin metrekare hayalet ağ ve 31 bin av aracının sudan çıkarıldığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklamada, denizlerde ve iç sularda hayalet ağlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.
Bakanlığın NSosyal hesabından, hayalet ağlarla mücadeleye ilişkin paylaşım yapıldı.
Denizler ve iç sularda hayalet ağlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"2025 yılında 420 milyon metrekare alan tarandı, 360 bin metrekare hayalet ağ ve 31 bin av aracı sudan çıkarıldı. Bu çalışmalarla yaklaşık 1,2 milyon su canlısının yaşamı korundu"
