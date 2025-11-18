Denizlere entegre kalkan

Türkiye, geliştirmeye devam ettiği ağ merkezli savaş sistemine yeni bir unsur daha ekliyor. Sahil-NET projesiyle deniz birlikleri ile hava ve kara unsurlarıyla arasında sürekli gerçek zamanlı bilgi paylaşımı yapılacak.
Türkiye, yerli ve millî platformlarla hem havada hem denizde aldığı tedbirleri yeni projelerle daha da derinleştiriyor. Yeni hayata geçirilen Sahil-NET Deniz Projesi, üç deniz sorumluluk sahasında işletilecek sistemler üzerinden komuta-kontrol kapasitesini yükseltmeyi hedefliyor. Proje kapsamında bir merkez, dört istasyon ve 10 platformda kurulum gerçekleştirilecek. Böylece deniz-deniz ve deniz-kara birlikleri arasında iletişim altyapısı daha yüksek bant genişliği, daha güvenli protokoller ve daha hızlı komuta akışıyla desteklenecek.
ORTAK VERİ HAVUZU
Türkiye, insansız deniz araçları, radar ağları, kıyı gözetleme sensörleri, hava platformları ve uydu destekli ağ bağlantılarıyla zaten etkin bir deniz gözetleme kapasitesine sahip. Sahil-NET ise bu kapasiteyi daha organize, daha kesintisiz ve veri temelli hâle getirecek. Veri paylaşım altyapısı oluşturularak projeye dâhil tüm paydaş kurumlarla ortak veri bütünlüğü de sağlanacak. Bu sistemle birlikte denizde tespit edilen iz ve temasların tek bir ekosistem altında toplanması, kurumlar arasında bilgi aktarımının gerçek zamanlı yapılması ve müdahale kararlarının gecikme olmaksızın verilebilmesi hedefleniyor.