Denizlere entegre kalkan

Türkiye, yerli ve millî platformlarla hem havada hem denizde aldığı tedbirleri yeni projelerle daha da derinleştiriyor. Yeni hayata geçirilen Sahil-NET Deniz Projesi, üç deniz sorumluluk sahasında işletilecek sistemler üzerinden komuta-kontrol kapasitesini yükseltmeyi hedefliyor. Proje kapsamında bir merkez, dört istasyon ve 10 platformda kurulum gerçekleştirilecek. Böylece deniz-deniz ve deniz-kara birlikleri arasında iletişim altyapısı daha yüksek bant genişliği, daha güvenli protokoller ve daha hızlı komuta akışıyla desteklenecek.