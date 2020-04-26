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Gündem Denizlide oğlunu çekiçle öldürüp cesedini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
3. SAYFA DENİZLİ

Denizli'de oğlunu çekiçle öldürüp cesedini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı

Denizli'de oğlunu çekiçle öldürüp cesedini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başına çekiçle vurarak öldürdüğü 47 yaşındaki oğlunun cesedini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Oğlunu çekiçle öldürdü, ardından yakmaya çalıştı.
Oğlunu çekiçle öldürdü, ardından yakmaya çalıştı.

Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak'taki apartmanın birinci katından duman yükselmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin oturma odasındaki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, kanepede erkek cesedi buldu. İncelemede cesedin Mustafa K'ye (47) ait olduğu belirlendi.

AA
47 yaşındaki oğlunun cesedini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
  • Olaya ilişkin ifadesi alınmak üzere karakola götürülen baba E.K'nin (66) oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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