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Hatay
Deprem bölgesinde bulunan Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay hava durumu bilgileri merak ediliyor. Depremzedelere yardım seferberliği devam ederken de hava sıcaklıkları önemli rol oynuyor. Bazı illerde başlayan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bazı illerde ise hala arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü deprem bölgesine ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Buna göre, Hatay'da yağmurlu bir hava bekleniyor.
Günlük en düşük ve en yüksek sıcaklık 7 ve 16 santigrat derece.
Deprem bölgesindeki diğer kentlerde ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörüldü.