AFAD: Hatay'daki 6.4'lük depremin ardından 90 artçı meydana geldi
AFAD, Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki son durumu aktardı. Defne’de, 20 Şubat günü 20.04’te 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı meydana geldiği, 18’i ağır 294 vatandaşın yaralandığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.
09:49 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Hatay'daki yıkım sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.
Hatay Defne'de 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD bölgedeki son durumu ve çalışmalarla ilgili bilgileri aktardı. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hatay Defne’de, 20 Şubat günü 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir.
Depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 54 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. Bu ihbarların 44’ünde olumsuz bir durum olmadığı anlaşılmıştır.
Gelen ihbarlar doğrultusunda, bölgede, AFAD’ın Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın ve Uşak’tan il müdürlüğü ekipleri, 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK’lar arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır.
Altı bin çadır bölgeye gönderildi
SAKOM’dan alınan bilgiye göre, 18’i ağır olmak üzere 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Son depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlarımız için gece boyunca 6.000 çadır bölgeye gönderilmiştir. Çadır sevkiyatı, gün boyunca hava ve karayolu ile devam edecektir."
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