Deprem üfürükçüleri bu kez de Balıkesir'de ortaya çıktı: Belediyeye gönderilen dilekçe paniğe neden oldu

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Balıkesir Edremit'te yaşayan bir vatandaş, 22 Temmuz saat 10.11'de Altınoluk Mahallesi'nde 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını Edremit Belediyesi'ne dilekçe yazarak bildirdi.
İlçede yaşayan bazı vatandaşlar korkuya kapılırken, deprem uzmanları ise bu tür kişi ve iddialara kulak asılmamasını söyledi.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Bugünkü atmosferde böyle işler maalesef oluyor ancak vatandaşların buna itibar etmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Görür, “21. yüzyıldayız ve bu tarz kişilerin kesinlikle ciddiye alınmaması gerekiyor. Bu kişilere pirim vermemeliyiz. Deprem konusunda halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini dile getiren Görür, “Bu afetlerin topluma verdiği acı ortada. Önlem almak, bilime inanmak varken bu tarz kişilerin peşinden asla gidilmemelidir. Ben rüyamda gördüm deprem olacak demek bilimsellikle asla uyuşmaz” değerlendirmesinde bulundu.