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Deprem üfürükçüleri bu kez de Balıkesir'de ortaya çıktı: Belediyeye gönderilen dilekçe paniğe neden oldu

17 Ağustos 1999 Depremi'nin yıl dönümüne günler kalırken, deprem üfürükçüleri bu kez de Balıkesir'in Edremit ilçesinde ortaya çıktı. Edremit'te 22 Temmuz tarihinde deprem olacağını rüyasında gördüğünü söyleyen bir vatandaşın belediyeye yolladığı dilekçe, bölge halkında paniğe neden oldu.

09:03 . 19/07/2023 Çarşamba
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Balıkesir Edremit'te yaşayan bir vatandaş, 22 Temmuz saat 10.11'de Altınoluk Mahallesi'nde 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını Edremit Belediyesi'ne dilekçe yazarak bildirdi.


Haber Global'in haberine göre; 63 yaşında olduğunu söyleyen vatandaş
, rüyasında daha önce 17 Ağustos Depremi ile 30 Ekim 2020 İzmir-Seferihisar depremlerini gördüğünü ve bu depremi de bildirmesinin kendisine tebliğ edildiğini yazdı.

İlçede yaşayan bazı vatandaşlar korkuya kapılırken, deprem uzmanları ise bu tür kişi ve iddialara kulak asılmamasını söyledi.


Naci Görür: İtibar edilmemeli

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Bugünkü atmosferde böyle işler maalesef oluyor ancak vatandaşların buna itibar etmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Görür, “21. yüzyıldayız ve bu tarz kişilerin kesinlikle ciddiye alınmaması gerekiyor. Bu kişilere pirim vermemeliyiz. Deprem konusunda halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.


Vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini dile getiren Görür, “Bu afetlerin topluma verdiği acı ortada. Önlem almak, bilime inanmak varken bu tarz kişilerin peşinden asla gidilmemelidir. Ben rüyamda gördüm deprem olacak demek bilimsellikle asla uyuşmaz” değerlendirmesinde bulundu.





#Deprem
#Balıkesir
#Edremit
2 saat önce
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