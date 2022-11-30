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POLİTİKA

Deprem uzmanı İçelli'den dikkat çeken açıklama: Büyük deprem Marmara’da değil Ege’de olacak

Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli, Marmara 10-15 yıl içerisinde büyük bir deprem olmayacağını, asıl büyük depremin Girit adası çevresinde beklendiğini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Deprem uzmanı İçelliden dikkat çeken açıklama: Büyük deprem Marmara’da değil Ege’de olacak
Deprem haritası

Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli, Marmara 10-15 yıl içerisinde büyük bir deprem olmayacağını büyük depremi Girit adası çevresinde beklendiğini söyledi.

Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli, beklenen İstanbul depremiyle ilgili farlı bir görüş ortaya koyarak asıl büyük depremi Ege’de beklediğini belirterek, “Yapmış olduğum hesaplara göre 1963 seri depremleri ve 1999 Gölcük depremi Marmara içindeki stresi epeyce boşalttı. Marmara denizi içinde 5.8-6.2 üzeri deprem olması mümkün değil. Çok yakın bölgede hiposantr merkezleri birbirine yakın ve hareket etmesi, çalışması gereken kırık yada kırıklar varsa birkaç gün içerisinde tetikleme olabilir, kendini belli eder. Öyle haftalar, aylar sonra falan tetikleme olmaz. Öncelikle o kırığın yıllık kayma hızını, deprem tekrar periyodunu, En son ürettiği en büyük moment depremi bilmeniz ve ona göre çeşitli formüller ile analiz yapmanız gerekir. İl il değil, fay fay konuşacaksınız, yani fayları tek tek ele alıp incelemeniz gerekli. Coulomp gerilme analizi, Poisson ihtimal dağılımı gibi formüller kullanmanız ve ona göre yorumlamanız gerekli” dedi.

“Ben önümüzdeki 10-15 yıl Marmara’da büyük bir deprem görmüyorum”

Serkan İçelli, Marmara bölgesinde önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde büyük bir deprem olamayacağını belirterek, “Marmara’da elbette deprem olacak ama abartıldığı gibi 7.0 büyüklüğü üzerinde bir deprem olmayacak. Çünkü İstanbul tarih boyunca böyle büyük bir depremle karşılaşmadı. 1963 yılında yaşanan seri depremler, Mayıs ayında başlayıp sırayla devam eden depremler oradaki enerjiyi aldılar. 1999’da yaşanan gölcük depremi oradaki fay hattında bulunan enerjinin bir kısmını boşalttı. Ben önümüzdeki 10-15 sene büyük bir deprem görmüyorum. Olursa da 5.8- 6.2 büyüklüğünü geçmeyecektir. Ege bölgesi bizim için çok karmaşık bir yer, o bölgeyi çok iyi takip edemiyoruz maalesef. Özellikle Girit adasının altı, Helen Yayı denilen bölge çok tehlikeli. Bu bölge daha önceden 8.0 büyüklüğünde depremler üretmiş ve şuanda büyük depremlere gebedir. Bizim ülkemiz açısından Muğla kısımlarında tsunami meydana gelebilir. Depremden sonra tetikleme mekanizması birkaç güç içerisinde kendini belli eder. Bir deprem herhangi bir yeri tetiklediyse kırılır geçer ve o depremi oluşturur Şuanda Düzce ve etrafında herhangi bir tetiklenen mekanizma yok. Malatya’da 7.0 ve üzeri bir deprem olacağı söyleniyor. Böyle bir sıkışma yok, insanlar rahat olsun” diye konuştu.

“Deprem konusunda hassas olan insanları, deprem fobisi hastası yapıyorlar”

İçelli, sosyal medyada oluşan dezenformasyonlar için vatandaşları uyararak, “Hayatında bir saat jeoloji dersi almamış, hayal ürünü ve kurgu ile deprem konusunda dezenformasyon oluşturuyorlar. Bulutçu, Yıldızcı, güneş ve ay tutulmacı, karıncacı, falcı gibi sosyal medya hesapları bunlar. Bu hesapların paylaşımları 72 ile 96 saat içerisinde 30 il sayarak deprem olacağını söylüyorlar. Bu tarz hesaplara inanmasınlar. Deprem konusunda hassas olan insanları deprem fobisi hastası yapıyorlar ve bu insanlar geceleri uyuyamıyor. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı açısından bu tip insanlara ve sosyal medya hesaplarına itibar etmeyin. Bugün deprem olacakmış gibi tedbirlerimizi alalım, hiç olmayacak gibi hayatımıza devam edelim” ifadeleri kullandı.

Ege’de 16 saat arayla iki deprem
GÜNDEM
Ege’de 16 saat arayla iki deprem

İstanbul depremini tetikler mi: İşaretli yerleri tek tek gösterdi 48 saat detayı dikkat çekti
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Serkan İçelli Düzce depremiyle ilgili yaptığı değerlendirmede bu depremin beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceğinin ilk 48 saat içerisinde yapılacak gözlemlerle anlaşılabileceğini ifade ederek, “Bugün bir deprem yaşadık, bu deprem saat 04.08’ de Düzce ilinde 10.6 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem 6 büyüklüğünde meydana geldi. Bu deprem birçok ilde hissedildi.
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İnsanların aklına ‘ Marmara’da gerçekleşecek olan büyük deprem etkilendi mi?’ Sorusu geldi. Bu tetikleme mekanizmasının çalışması için yaklaşık 48 saat gözlemlememiz gerekiyor, bölgedeki lokasyonu takip etmemiz gerekiyor. Gözlemlerden sonra kesin bir cevap verebiliriz.
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Şuan sansasyonel haberler dolanabilir, bunlara kulak asamayınız. Benim kişisel görüşüm Marmara ve Kumburgaz havzaları kendi başlarına deprem üretebilecek potansiyeldeler. Havzalarda ortama 5.8 ve 6.2 enerji potansiyeli var ve bu bölgeler herhangi bir tetiklemeye ihtiyaç duymayacaklardır.
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Bu depremin haritasını 19 Ağustos tarihinde gösterdik. Hangi kırıkta hangi yırtılmanın olacağını, depremin büyüklüğüne kadar verdik” dedi.
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“Hendek ile Gölçük arasında sıkışma var”İçelli, Hendek ile Gölçük arasında enerji sıkışması olduğunu dikkat çekerek, “Marmara denizindeki gerçekleşecek olan depremi tetiklemesine etkisi olmamasına rağmen Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki depremlerin batıya doğru kaçtığını da varsayarsak Hendek ile Gölcük arasında bir şıkıma var. Bu sıkışma Düzce depremiyle birlikte kontrol etmemiz gerekiyor” diye konuştu.
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Bu deprem Sivas’ta olsaydı ne olurdu?İçelli, Düzce’de yaşanan depremin Sivas’ta gerçekleşmesi halinde önemli ölçüde yıkım gerçekleşeceğini vurgulayarak, “Sivas ve diğer illerde herhangi bir tetikleme olmayacaktır.
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Ama bugünkü deprem Sivas’ta veya da yakın merkezli bir yerde olsaydı çok can kaybımız olurdu ve enkaz altından çok vatandaş çıkarmış olurduk. Çünkü 1999’da Düzce’de birçok bina yıkıldı ve yerine yenileri yapıldı, şehir tekrardan kuruldu. Sivas’ta herhangi bir yenileme durumu yok. Binalar eski ve hala güçlendirilmedi. Buna benzer bir deprem yaşarsak bizim için hiç iyi olmayacak” ifadelerini kullandı.
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Depremde yapılabilecek yanlışlarİçelli açıklamasında deprem esnasında yapılabilecek yanlışlıklara da değinerek, “Bizler deprem hakkında insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz.
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Öncelikle deprem tatbikatını ailenizle birlikte yapın, evde mutlaka uygulayın. Eviniz enkaz haline gelse bile çocuklarınız ve aile fertlerinin nerede olduğunu bilirseniz onlara ulaşılmasını daha çabuk sağlarsınız.
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Deprem anında daha önceden belirlediğiniz yaşam üçgenlerinizden sakın ayrılmayın, kesinlikle merdivenlere ve balkonlara gitmeyin. Siz kaçmaya çalışırsanız ilk yıkılacak olan merdivenler, bu merdivenlerde ölürsünüz.
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Binanız sağlam kalsa bile merdiven enkazında hayatınızı kalırsınız, kesinlikle kaçmayın. Zaten o sarsıntı esnasında kapı gergiye gelip kasılmış olan kapıyı açılmayacaksınız. Kapı açılsa dahi elektrikler gideceği için merdiven boşluğuna düşebilirsiniz” şeklinde konuştu.
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