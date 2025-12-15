Yeni Şafak
Depremde kaçarken bacağı çatladı

15:0915/12/2025, Pazartesi
DHA
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaptığı genç, hastaneye götürüldü.
Hatay'da Antakya ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme yakalanan bir genç, hızla dışarı çıkarken yere düştü. Hastaneye kaldırılan gencin, sağ bacağında çatlak olduğu bildirildi.

Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki evinde depreme yakalanan genç, hızla dışarı çıkarken yere düştü. Bir anda yere yığılan bu kişi için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaptığı genç, hastaneye götürüldü. Gencin, sağ bacağında çatlak olduğu bildirildi.



#Hatay
#Antakya
#Saraykent Mahallesi
