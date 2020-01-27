Gündem Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
POLİTİKA

Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Provokatif paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Provokatif paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Emniyet birimleri, 50 şüphelinin depreme yönelik provokatif paylaşımda bulunduğunu belirledi.

Şüpheliler hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtildi.

Elazığ halkına çok çirkin ifadeler kullanmıştı: Sevan Nişanyan’a soruşturma
GÜNDEM
Elazığ halkına çok çirkin ifadeler kullanmıştı: Sevan Nişanyan’a soruşturma

Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı
GÜNDEM
Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı

İlk tetkik sonuçları belli oldu

İlk tetkik sonuçları belli oldu

​12 kişi 'coronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Hayırseverlere teşekkür

Hayırseverlere teşekkür

Cumhurbaşkanı, ​Twitter hesabından şükranlarını ifade etti.
Mahmuta vatandaşlık müjdesi

Mahmut'a
vatandaşlık müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizzat açıkladı.
Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs açıklaması

Bakan ​Koca, Aksaray'daki olayın detaylarını paylaştı.
Hafter'in ateşkes <br>diye bir derdi yok

Hafter'in ateşkes
diye bir derdi yok

​Erdoğan, Berlin sürecine katılan ülkelere seslendi.
Dışişleri'nden <br>Çin uyarısı

Dışişleri'nden
Çin uyarısı

"​Zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmeyin."

İki il için özel talimat

İki il için özel talimat

​10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.

Kahramanlar Elazığ'a veda etti

Kahramanlar Elazığ'a veda etti

​Enkazda kimse kalmadı, çalışmalar sona erdi.
Görüntüler inanılmaz

Görüntüler inanılmaz

​Sivas'ta 'Sibirya' soğukları donduruyor.
AFAD Başkanı açıkladı

AFAD Başkanı açıkladı

​Enkaz altındaki son vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı.
30 bin ton dağıtılacak

30 bin ton dağıtılacak

​Bakan talimat verdi, AFAD duyurdu.
Ankara'da deprem

Ankara'da deprem

​Merkez üssü Akyurt'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Paralar saat 18.00'de hesapta

Paralar saat 18.00'de hesapta

​Elazığ ve Malatya'da tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak.
Beni neden bırakıyorsun

Beni neden bırakıyorsun

Depremde babasının elinden kayan Ömer'in son sözleri kahretti.
Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Afganistan'da yolcu uçağı düştü

​83 kişiyi taşıyan uçak Gazni'den Kabil'e gidiyordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.