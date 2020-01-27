Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

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Sosyal medya teröristleri

Tüm Türkiye depremin yaralarının sarılması için birlik olurken, sosyal medya teröristleri yine sahnedeydi. Etnik ve bölgesel ayrımcılıkla provokasyona imza atan alçaklar, “Beter olun” deme cüretini bile gösterdi. Tuncay Özkan’dan Selçuk Özdağ’a, Barış Atay’dan Sinan Ogan’a birçok tanıdık isim de küstahlar kervanına katıldı.