|
Gündem

Depremin büyüklüğünün en büyük ispatıydı: Dev kayalar parçalanarak kaldırılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar oluşturduğu Hatay’da depremin izleri her geçen gün siliniyor. Depremin vurduğu Hatay’ın Hassa ilçesi mahalle yollarına zarar veren ve yolun bir kısmının kapanmasına neden olan devasa kayalar, ekipler tarafından parçalanarak kaldırılıyor.

09:31 . 12/09/2023 الثلاثاء
IHA
Deprem dev kayalar

Deprem dev kayalar

Depremin vurduğu Hatay’ın Hassa ilçesi mahalle yollarına zarar veren ve yolun bir kısmının kapanmasına neden olan devasa kayalar, ekipler tarafından parçalanarak kaldırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar oluşturduğu Hatay’da depremin izleri her geçen gün siliniyor. Hassa ilçesi de asrın felaketinden büyük oranda etkilenmiş ve ağır zarar görmüştü. İlçenin Yeniyapan, Akbez ve Gazeluşağı Mahallerini bir birine bağlayan grup yolu da yola düşen devasa kayalar yüzünden zara görmüştü. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin izlerini silmek ve grup yolunu eski kullanılır haline getirmek için çalışma başlattı. Tek seferde kaldırılması mümkün olmayan devasa kayalar, iş makinalarıyla parçalanarak kaldırılıyor.

Hassa Yeniyapan Mahallesi Muhtarı Mehmet Teke, çalışmalardan ötürü Başkan Lütfü Savaş’a teşekkürlerini dile getirerek, “Burası; Yeniyapan, Akbez, Gazeluşağı grup yolumuz. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda ve bu yol asrın felaketinin ardından yolun 2 kilometrelik bölümü ciddi şekilde zarar görmüştü. Yukarıdaki yamaçlardan her biri 40- 50 ton ağırlığında kayalar düşüp yolumuzu kapatmıştı. Bundan dolayı halkımız mağdurdu. Başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş olmak üzere saha amirimizin verdiği destekle yolumuzu temizledik. Depremin artık son kalıntıları bunlar. Arkadaşlarımızın çalışmalarıyla yavaş yavaş depremin izlerini siliyoruz” dedi.


Depremde dağdan kopan devasa kayalar evleri teğet geçti
Depremde dağdan kopan devasa kayalar evleri teğet geçti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde dağdan koparak yuvarlanan ve evleri teğet geçen dev kayalar, köy sakinlerini korkuttu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, Kahta'da 45 kilometre uzaklıktaki Alidam köyünü de etkledi. Deprem nedeniyle dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki devasa kayalar yamaçtaki ağaçları devirerek köye doğru yuvarlandı. Dağın eteğindeki evlere yakın konumlardan yuvarlanan kayalar müştemilat, meyve ağaçları, köyün içme suyu şebekesi ile kanalizasyon sistemine zarar verdi. Bölgede bazı yerleşim yerlerinin kullandığı yolun da bir bölümünü kapatan kayalar ulaşımda aksamalara neden oldu. Depremin ardından günün ağarmasıyla kayaları gören köylüler şaşkınlık yaşadı.


#deprem
#hatay
#kahramanmaraş
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS ek tercihleri başladı! 2023 YKS ek tercihleri ne zaman sona erecek?