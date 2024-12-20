Depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor: "Villa gibi..."
Esmanur Tuna Sarraç
10:2820/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Malatya’da, depremzedeler için yapılan kalıcı konutların teslimiyle birlikte yaralar sarılmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’da, yapımı tamamlanan kalıcı konutların teslimi sürüyor. Yeni konutlarına yerleşen depremzedeler, evleri çok beğendiklerini belirterek 'villa tipi evler' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Malatya'da, yapımı tamamlanan kalıcı konutların hak sahiplerine teslimi sürüyor. Akçadağ ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde inşa edilen
40 köy evi
hak sahiplerine teslim edildi.
Konutlarına yerleşen vatandaşlar evlerin
beklediklerinden çok daha güzel o
lduğunu ifade ederek villa tipi evlere kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
“Villa gibi evlerimiz var”
Yeni konutlarını bir süre önce yerleştiklerini ifade eden Hikmet ve Lütfiye Eren çifti konutların
beklediklerinden daha güzel
olduğunu kaydederek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sunduklarını belirtti.
“Bir ay önce yeni evimize taşındık”
Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da ziyaret ettiği Yusuf ile Zekiye Demirel çiftti ise bir ay önce evlerine yerleştiklerini belirterek, zorlu bir sürecin ardından konutlarına kavuşmuş olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.
“Devletin gücünü her daim yanımızda gördük”
Depremlerde Şeyhler Mahallesi'nde ciddi bir hasar aldığını aktaran Mahalle Muhtarı Abdulaziz Güldaş da depremler sonrası devletin gücünü yanlarında gördüklerini ifade ederek bölgede yapımı tamamlanan 73 köy evinden 40'ının hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.
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