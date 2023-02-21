Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Depremzedelerin yaşam alanları dezenfekte ediliyor

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından kurulan çadırlar ve afetzedelerin yoğun bulunduğu yaşam alanlarını dezenfekte etme çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:31 . 21/02/2023 Salı
AA
Kahramanmaraş'ta çadır kentler dezenfekte ediliyor.

Kahramanmaraş'ta çadır kentler dezenfekte ediliyor.

Kahramanmaraş'ta depremzedelerin yaşam alanları dezenfekte ediliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü, kent genelinde salgın hastalıklarla mücadele kapsamında 40 araç ve 110 personelle çalışma yürütüyor.

Kentin çeşitli noktalarında kurulan çadır ve konteyner ile depremzedelerin yoğun bulunduğu resmi kurumlar, kapalı spor salonları, terminaller, yemek dağıtım alanları, tuvaletler ve enkaz alanlarını düzenli aralıklarla dezenfekte eden ekipler, haşereyle mücadele için de belli noktalarda ilaçlama faaliyeti devam ediyor.



#Kahramanmaraş
#Deprem
#Dezenfekte çalışması
#Depremzedeler
30 dakika önce
default-profile-img
Depremzedelerin yaşam alanları dezenfekte ediliyor
Yalan mekanizması yine devrede: Selçuk Bayraktar’a ‘Bizanslı’ çirkin iftira
Kırgız sanatçılardan 'deprem' şarkısı: Türkiye'nin acısına ortak oldular
Napoli 33 yıl sonra şampiyonluğa yürüyor
Çadır kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocuklardan yoğun ilgi
Depremzedeler için sosyal market açıldı: Kastamonu'ya gelenler ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılayacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.