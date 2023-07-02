DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den CHP'ye seçim ayarı: İş birliğinin karşılığını alamadık

Çünkü biz işbirliği süresinden önce Deva Partisi'nin durumu CHP'nin yaptırmış olduğu anketlerle ellerindeydi ve yine Deva Partisi'nin yaptırmış olduğu sağlıklı anketlerle ellerindeydi. Bu bir işbirliğiydi ve biz Deva Partisi olarak beklediklerimizin tam karşılığını alamadık. Velev ki 15 milletvekili ile girdiniz parlamentoya bizim için hiçbir kıymeti yok çünkü bizim tüm motivasyonumuz iktidar değişikliğiydi.