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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den CHP'ye seçim ayarı: İş birliğinin karşılığını alamadık

CHP listelerinden 15 milletvekili çıkarmasının ardından "Kimseye borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışında bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bu sözleri gündemdeyken parti sözcüsü İdris Şahin'den de bir açıklama geldi. Şahin, yaptığı açıklamada "CHP ile iş birliğinde DEVA Partisi olarak biz de karşılığını alamadık" ifadelerini kullandı.

10:31 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, CHP yönetimine ve muhalefet medyasına tepki gösterdi.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, CHP yönetimine ve muhalefet medyasına tepki gösterdi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem TBMM vekillerini belirlemek için sandığa gitti. Ana muhalefet partisi CHP, 169 milletvekiliyle Meclis'te temsil hakkı kazandı. CHP'nin, ittifak ortakları Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10, Demokrat Parti 3 ve İYİ Parti ile Türkiye Değişim Partisi 1'er milletvekilliği kazandı. CHP listesinden 6 partinin 39 milletvekili Meclis'e girdi.

DEVA Partisi'nden CHP'ye peş peşe tepki

Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılanırken, geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın
"Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok"
çıkışı gündem oldu.
Babacan'ın bu çıkışının ardından parti sözcüsü İdris Şahin'den de bir açıklama geldi. Şahin yaptığı açıklamada
"CHP ile işbirliğinde DEVA Partisi olarak biz de karşılığını alamadık"
ifadelerini kullandı.

"DEVA Partisi olarak beklediklerimizin tam karşılığını alamadık"

Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

Seçimler öncesinde işbirliği yapılmadan öncesinde başlayan listeler aşamasında devam eden ve seçimler sonrasında da artarak CHP'ni sözde desteklediğini ifade eden bir kısım medya kuruluşlarının acımasızca seçim mağlubiyetinden sonraki süreç içerisinde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem CHP yönetimini hem de CHP ile işbirliği yapıp seçimlere giren biz dahil olmak üzere diğer siyasi partiler olmak üzere acımasızca eleştirdiğini görüyoruz.
Ve onlar ısrarla şunu ifade ediyorlar ki Deva Partisi'nin parlamentoya giren milletvekillerinin hak etmeden CHP'nin kontenjanından ve onların hakkını alarak girdiği noktasında bir kısım değerlendirmeler var. Biz buna zinhar itiraz ediyoruz ve kabul etmiyoruz.
Çünkü biz işbirliği süresinden önce Deva Partisi'nin durumu CHP'nin yaptırmış olduğu anketlerle ellerindeydi ve yine Deva Partisi'nin yaptırmış olduğu sağlıklı anketlerle ellerindeydi. Bu bir işbirliğiydi ve biz Deva Partisi olarak beklediklerimizin tam karşılığını alamadık. Velev ki 15 milletvekili ile girdiniz parlamentoya bizim için hiçbir kıymeti yok çünkü bizim tüm motivasyonumuz iktidar değişikliğiydi.


#DEVA Partisi
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#İdris Şahin
41 dakika önce
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