DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den CHP'ye seçim ayarı: İş birliğinin karşılığını alamadık

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, CHP yönetimine ve muhalefet medyasına tepki gösterdi.
Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem TBMM vekillerini belirlemek için sandığa gitti. Ana muhalefet partisi CHP, 169 milletvekiliyle Meclis'te temsil hakkı kazandı. CHP'nin, ittifak ortakları Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10, Demokrat Parti 3 ve İYİ Parti ile Türkiye Değişim Partisi 1'er milletvekilliği kazandı. CHP listesinden 6 partinin 39 milletvekili Meclis'e girdi.
DEVA Partisi'nden CHP'ye peş peşe tepki
"DEVA Partisi olarak beklediklerimizin tam karşılığını alamadık"
Şahin, sözlerine şöyle devam etti: