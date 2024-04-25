|
Gündem

Devlet Bahçeli'nin yürüyüş videosunda gönderme mi yapıldı? MHP'den açıklama geldi

Yakın dönemde evinde bir kaza geçiren ve kısa bir süre öncesine kadar kolunda sargı olduğu görülen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski sağlığına kavuştu. Dün MHP'nin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eşliğinde parkurda yürüyüş yaptığı anlar yer aldı. Şarkının sözleri, CHP yandaşı medya tarafından 'Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj' olarak gündeme getirildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, spekülasyonlara son noktayı koydu.

Hüseyin Berk
21:52 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:00 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Bahçeli, parkurda yürüyüş yaptı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, parkurda yürüyüş yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geride kalan gün, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin parkurda yürüyüş yaptığı anlara ait bir video paylaşım yaptı. Yakın dönemde evinde bir kaza geçiren ve kısa bir süre öncesine kadar kolunda sargı olduğu görülen Bahçeli'nin videosunda, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı yer almıştı.

Bahçeli'nin yürüyüş videosunda gönderme mi yapıldı?

CHP yandaşı medya, şarkının sözlerinin 'Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj' olarak gündeme getirdi.



MHP'den açıklama geldi: Arkadaşlar yanlış yorumluyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, spekülasyonlara son noktayı koydu.

Videonun AK Parti'ye bir gönderme olduğu iddialarını yalanlayan Yalçın,
"Dün sabah bir haber geçti, 'Sayın Devlet Bahçeli ameliyat oldu, bu yüzden 23 Nisan gösterilerine katılmadı' diye. Ben kendisiyle konuşmadım henüz büyüğümüzle; ama büyük bir ihtimalle bunun için yapılmış bir video. Videodaki şeyler, Cumhur İttifakı'na değil, arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Öyle bir şey yok. Ferdi Tayfur'u sever başkanımız. Bir de yürüyüşe çıkıyor, doktor tavsiyesiyle oradan bir enstantane yayınlamışlar. Mesele bundan ibaret"
dedi.

#Devlet Bahçeli
#MHP
#Semih Yalçın
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
90 bin taşeron işçiye kadro çalışmasında son durum: Kamuya alımlar torba yasada var mı, yasa Meclis'ten geçti mi?