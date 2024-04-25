Devlet Bahçeli'nin yürüyüş videosunda gönderme mi yapıldı? MHP'den açıklama geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geride kalan gün, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin parkurda yürüyüş yaptığı anlara ait bir video paylaşım yaptı. Yakın dönemde evinde bir kaza geçiren ve kısa bir süre öncesine kadar kolunda sargı olduğu görülen Bahçeli'nin videosunda, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı yer almıştı.
Bahçeli'nin yürüyüş videosunda gönderme mi yapıldı?
CHP yandaşı medya, şarkının sözlerinin 'Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj' olarak gündeme getirdi.
MHP'den açıklama geldi: Arkadaşlar yanlış yorumluyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, spekülasyonlara son noktayı koydu.