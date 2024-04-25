Devlet Bahçeli'nin yürüyüş videosunda gönderme mi yapıldı? MHP'den açıklama geldi

"Dün sabah bir haber geçti, 'Sayın Devlet Bahçeli ameliyat oldu, bu yüzden 23 Nisan gösterilerine katılmadı' diye. Ben kendisiyle konuşmadım henüz büyüğümüzle; ama büyük bir ihtimalle bunun için yapılmış bir video. Videodaki şeyler, Cumhur İttifakı'na değil, arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Öyle bir şey yok. Ferdi Tayfur'u sever başkanımız. Bir de yürüyüşe çıkıyor, doktor tavsiyesiyle oradan bir enstantane yayınlamışlar. Mesele bundan ibaret"