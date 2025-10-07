Devlet bana villa yapmış: Bakan Kurum depremde gözyaşı döken Koyunlu çiftinin görüntülerini paylaştı

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma ve can kayıplarına neden olurken geride binlerce yarım kalan hayat bıraktı. Ailesini, evini, işini, semtini hatta geçmişini kaybeden binlerce kişi için sığınacak en güvenli liman devletin kurumları oldu. Mehmet-Hatice Koyunlu çifti de o depremzede ailelerden biriydi. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde yaşan çift, evlerini ve geçim kaynakları olan hayvanlarını asrın felaketinde kaybetti. Depremin hemen ardından çekilen görüntülerde çadırlarının önünde gözyaşı döken Hatice Koyunlu’nun “Allah devletimize zeval vermesin. Yüce rabbime hamdolsun” sözleri yüreklere dokunmuştu.





Bir yeniden başlama hikayesiydi bu…



Biz taş üstüne taş değil umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzeline vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk.



Böyle yüzlerce sevinç için; sözümüzü tamamlamaya çok az kaldı.



📍Kahramanmaraş pic.twitter.com/QEmhWvdkQu — Murat KURUM (@murat_kurum) October 7, 2025

Bakan Kurum: Sözümüzü tamamlamaya çok az kaldı

Koyunlu çifti için inançla sığındıkları devlet; yeni bir hikaye yazdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tevekkeli Mahallesi’de inşa edilen köy evlerinden birine yerleşen çift, yine devletin desteğiyle hayvancılığa başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Koyunlu çiftinin yeni evlerinin görüntülerini, “Bir yeniden başlama hikayesiydi bu… Biz taş üstüne taş değil umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzeline vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk. Böyle yüzlerce sevinç için; sözümüzü tamamlamaya çok az kaldı” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

“Bir baktım ki 19 numara; Dünya benim oldu"

Görüntülerde yer alan Mehmet Koyunlu, hayata yeniden büyük bir umutla tutunduklarını anlattı: Anahtarı verir vermez yeni evime göçtüm. Geldim ki; devlet bana villa yapmış. Evin önüne geldim. Bir baktım ki 19 numara. Dünya benim oldu. Onu yaşayan bilir. İçeri girdik ki; cennete geldik. Allah devletimize zeval vermesin. O Murat Kurum var ya şimdi buraya gelsin ben koç keseceğim” dedi.

“Sonunda kaderimizde gün görmek te varmış”

Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kızının ardında bıraktığı bir torununun da bakımını üstlenen Hatice Koyunlu ise şöyle konuştu: O depremler bizi mahvetti. Biz bu eve göçtük. Dünya bizim oldu. Bugünümüze çok şükür. Çok çileler çektik. Allah'ım bize bir musibet verdi ama arkada huzuru da verdi. Sonunda kaderimizde mutluluk da varmış. Hayat görmek de varmış, gün görmek de varmış. Yaşamak da varmış. Çok iyidir evimiz, çok kibardır, güzeldir, kullanışlıdır. Yani içinde huzur da buluyoruz. Rahat da ediyoruz.



