Gündem Devlet yurtlarına her başvuran yerleşti Yurt kapasitemiz 36 ülke nüfusunu geçti
YEREL GÜNDEM

Devlet yurtlarına her başvuran yerleşti: 'Yurt kapasitemiz 36 ülke nüfusunu geçti'

Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu, yurt başvurularında talep karşılama oranının yüzde 97’ye yükseldiğini söyledi. Kasapoğlu, “İstanbul, Ankara ve İzmir’de yedek öğrencimiz kalmadı.” dedi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Devlet yurtlarına her başvuran yerleşti: Yurt kapasitemiz 36 ülke nüfusunu geçti
Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu, yurt başvurularında talep karşılama oranının yüzde 97’ye yükseldiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna bakanlığının bütçesini sundu. Kasapoğlu, “Türkiye geneli toplamda 430 bin 176 öğrencimiz, yurtlardan istifade etmek için başvurularını yaptı. Eylül başı ilan ettiğimiz ilk faz ilk yerleştirmelerde, yüzde 80’lik rekor bir talep karşılama oranı performansına imza attık. Eylül ayı sonu ilan ettiğimiz 2’nci fazda ise talep karşılama oranını yüzde 92’ye yükselterek eylül ayı rekorunu tazeledik. 3’üncü faz neticesinde, talep karşılama oranımızın yüzde 97’ye yükseldiğini gururla, mutlulukla paylaşmak istiyorum. Ankara’da ve İstanbul’da yedek öğrencimiz kalmadı. İzmir’de kız öğrencilerden yedeğimiz kalmadı. Çok az erkek öğrenci sırada bekliyor. Onlar da bu ay ortasında açacağımız yeni yurtlarla birlikte tamamen yerleştirilmiş olacak.” dedi. Kasapoğlu, 2002’de 9 olan Gençlik Merkezi sayısını kasım itibarıyla 419’a yükseltildiğini belirtti.

M. Muharrem Kasapoğlu
M. Muharrem Kasapoğlu

YURT KAPASİTEMİZ 36 ÜLKE NÜFUSUNU GEÇTİ

Kasapoğlu, “800 öğrenci yurdumuzla, 850 bin yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlerimize sunuyoruz. Bu ölçekte bir hizmet, dünyanın hiçbir yerinde bulunmuyor. Bize en yakın Avrupa ülkesinde, bizimkinin ancak yarısı kadar bir yurt kapasitesi var. Dünyada 36 ülkenin nüfusu ise bizim yurt kapasitemizin altında kalıyor” ifadelerini kullandı. Kasapoğlu, “Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde şu an itibariyle bin 247 sporcumuz 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına hazırlanıyor” diye konuştu.

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