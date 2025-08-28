Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Bulanık'taki kaza, ilçeye bağlı Gümüşpınar köyü ile Üçtepe köyü arasındaki yolda meydana geldi. Tolgay Yıldız (21) yönetimindeki traktör, Gümüşpınar ile Üçtepe köyleri arasındaki yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan Tolgay Yıldız ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Tolgay Yıldız yapılan ilk müdahalenin ardından Bulanık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.