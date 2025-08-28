Yeni Şafak
Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

09:1128/08/2025, Perşembe
IHA
Olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.
Muş’un Bulanık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Bulanık'taki kaza, ilçeye bağlı Gümüşpınar köyü ile Üçtepe köyü arasındaki yolda meydana geldi. Tolgay Yıldız (21) yönetimindeki traktör, Gümüşpınar ile Üçtepe köyleri arasındaki yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan Tolgay Yıldız ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Tolgay Yıldız yapılan ilk müdahalenin ardından Bulanık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



